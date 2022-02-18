新聞線上》賀黃郁婷沒得牌

台灣女子滑冰選手黃郁婷昨天在北京冬季奧運比完最後一個賽事，確定無緣獎牌。（法新社）

記者莊榮宏

台灣女子滑冰選手黃郁婷昨天在北京冬季奧運比完最後一個賽事，確定無緣獎牌，消息傳來，朋友們如釋重負，紛紛表示「鬆了一口氣」，卻見我表情詫異，趕緊解釋。

朋友說，大家向來是期盼台灣選手奪牌，因為這既是選手的榮耀，也是台灣的榮耀，唯獨黃郁婷這個選手，大家卻很擔心她得牌，因為她不得牌沒事，一旦得牌，反而可能淪為中國統戰的工具；打從她參加冬奧以來，屢屢脫線演出，一再傷害台灣人情感，她穿中國隊服亮相、又說在中國宛如主場，都是舔中辱台的有名例子，搞得在台灣的大家活在恐懼之中，生怕萬一她奪牌，受訪時不知又要說出什麼損及國格的話，屆時對國家造成難以彌補的傷害，我們豈不是要捶心肝？所以直到確定她沒奪牌，大家才鬆了一口氣。

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「這太諷刺了罷？」我說；朋友說，這不能怪我們，黃郁婷曾經告訴媒體她「對自己也是很頭痛」，如果連她都無法控制自己，又怎能怪台灣人對她不放心？

朋友說，冬奧本非台灣強項，大家並不苛求有好成績，只求要有運動精神，「像十九歲選手李玟儀，就很值得一提」，李玟儀在高山滑雪項目失控滑出旗門，但她沒有氣餒，一步一步地爬回比賽位置，重新滑完全程，而被外國媒體盛讚「這就是奧運精神」，也讓世界看見台灣；朋友說，同樣是國手，大家對李玟儀就高度認同，對黃郁婷卻感到不安，黃郁婷難道都不必自我檢討？ 我點點頭，朋友說，像台積電這家全球晶圓代工龍頭大廠，最近居然徵求政治學博士，可見政治對各階層的影響是既深又廣，百工百業無法自外於政治，運動選手亦然，這已是基本常識，黃郁婷用「運動歸運動」自圓其說，只不過是暴露她的淺薄與無知。

很不幸，中國今年不但主辦冬奧，還有接下來的成都世大運和杭州亞運，到時必定見縫插針，大搞統戰，我們必須沙盤推演、預做防範，主管兩岸事務的陸委會和國安團隊，應主動指導選手、教育部、體育署，幫他們好好上幾堂政治課，以免再有人做出親痛仇快的事，尤其今年是選舉年，一旦重蹈黃郁婷事件，屆時民怨排山倒海，選情必定受到影響。

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