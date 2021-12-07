自由廣場》﹙鏗鏘集﹚對內高傲 對中國客套

◎ 王景弘

志不在小的台北市長柯文哲，在線上雙城論壇被上海市長龔正語言強暴，他沒有喊異議，事後解釋，因為照稿唸，「客套話」唸完時間已到。他對「各說各話」表示滿意，沒有反對並非表示同意。

他辯稱論壇要「交流」，不是要吵架，「交流比對抗好」；「兩岸不能一直僵持下去」；龔正要那麼說，難道要改他的稿？這些話似乎低調合理，但用在台灣獨立生存問題，卻凸顯白目低能無知。

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柯文哲裝無辜，只想敷衍輿論，其本性傲慢自大，對內部政敵不酸即罵，名氣並不在會講客套話。對要併吞台灣的中國，卻自縛手腳，嚴守三分鐘，也不事先演練分出輕重，該說的不說，「客套」講到超時。

中國外事官員有一條戒規：外事無小事。什麼細節都不能疏漏，龔正藉交流之名，言詞強暴，白目市長只知講客套話，如同「欣然接受」，還扯什麼不代表同意？

強暴和性騷擾能不能成立，最重要關鍵在被害人有沒有抗拒，有沒有喊「No」，沒有抗拒的動作或語言表示，被告可能就脫罪。國際事務更是如此，中國主張台灣是中國的一部份，台灣不能默認，一定要宣示主權獨立國家地位。

中國軍機侵擾台，台灣不抗議，不採取行動驅離，便如同默認中國侵擾行動的正當性；「交流不是吵架」，但更不能讓人強暴；要各說各話，便彼此都不能改動對方講稿，交流要對等才有意義；國家生存問題並不是急診室要立即解決。

中國統戰靠滲透收買，培養地方的「柯文哲心態」，「傅崐萁心態」，反日反美，自相矛盾，濫用公投製造亂象拼選舉，阻礙台灣在國際社會突圍。白目柯與國民黨縣市長正配合中國，冒和平之名，搞「地方解決」，要台灣向中國屈降！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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