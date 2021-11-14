自由廣場》全台灣都墮落，就他清高？

◎ 王賢文

台北市長柯文哲自上任第二年起，就取消重陽敬老金，說是一次發放的敬老金，不如拿來全面改善老年的福利措施，如老人共餐、老人安養中心等。可惜，它這些政見都未落實，至少筆者住的里，全沒看到老人福利有甚麼改善。他唯一增加的是敬老卡乘車優惠四百八十點，但許多縣市也有，有些縣還發一千點呢！取消重陽敬老金，常成為北市長者被外縣市老人取笑的對象：「來呀！搬到我們縣市吧！每年都有敬老金好領！」

柯文哲因敬老金問題，不受老人歡迎，只驚險地以三千多票連任。他連任後，依舊固執地不發敬老金。朝野議員今年終於看不下去，要求他發敬老金，他竟然罵說：「各縣市發敬老金是『墮落』，會債留子孫！」

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天呀！把各縣市老人一年一次的福利，說成是「墮落」，連台北市老人也被他暗罵進去了！

本月十日，北市議會終於以多數票決促市府恢復發敬老金，但柯P決定要提覆議。但覆議若失敗，柯市府可要總辭的喔！想來他只是虛張聲勢打假球，要博網路聲浪，為下次大選鋪路吧！

其實，台北市老人未必一定非領敬老金不可，只是其他窮、富縣市都有，為何只有台北市老人們沒有？敬老金有或沒有，應該全國統一，有的話也不應亂加碼。至於柯P所說的「墮落」，應該是他墮落吧！沒有搞好財政，才讓台北市無此福利吧？若說會債流子孫，但想想：柯P上任來，大巨蛋、北藝中心因他決策錯誤，虛擲浪費的經費，不知遠超過敬老金區區十三億元幾十倍！他如能好好經營北市招商工作，不要忙著為二零二四大選博聲浪，管到外縣市事情，台北市豈會無經費發敬老金呢？

（作者為退休公務員，台北市民）

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