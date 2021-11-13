自由廣場》日台交流高峰會盛況幕後

◎ 王輝生

第七屆「日台交流高峰會」十二日在神戶市舉行，中國「戰狼」在會前出言不遜的施壓文攻，加上中俄聯合艦隊穿越日本南北二個海峽的新聞發酵，激起日本各地議員們的同仇敵愾，共有七十個地方議會，包括三百六十五名議員在內的五百多名貴賓共襄盛舉。在疫災期間居然群英畢至，盛況空前，寓意深遠。

外在意涵：上月「中日聯合輿論調查」顯示，日本民眾對中國印象不佳者高逾九成；相較於今年初日本「中央調查社」民調顯示，有近八成的日本民眾對台灣有親近感，凸顯日本民眾對待台、中的態度親疏有別，而且相距懸殊。

請繼續往下閱讀...

中國霸權崛起後狼爪四伸，為害四鄰，從官員的蠻橫霸道到人民的脫序無狀，日本民眾感觸尤深。所以反映民情的地方議員們，躬親力行地參加台、日盛會，就是對中國say no的最佳表達方式。

內在意涵：歷年來對台最友善的安倍前首相，在去年卸任後，繼任者菅首相的對台政策，基本上是「安規菅隨」。然而十月組閣的岸田新首相，由於出身原爆災區的廣島，其所屬的反戰派「宏池會」歷任會長中，從池田勇人、大平正芳到加藤紘一等清一色傾中，都曾經讓台灣人傷心斷腸過。所以岸田剛上任，習近平旋即致電祝賀，希望雙方「重溫初心」，對岸田寄以厚望。十一日岸田再度組閣，果然，不顧安倍前首相的反對，拔擢與安倍同選區的「宏池會」二把手，也是著名的親中人士「日中友好議員連盟」的林芳正會長為外相，向中國遞出橄欖枝的意圖明顯。

揭櫫「經濟再生」的岸田新政權，覬覦中國市場，揮別親台派安倍前首相及麻生前財務大臣的雙A體制，引起日本保守人士的戒心而爭先赴會。此次的日台峰會之所以盛況空前也是事出有因。

二十年前，李前總統在日本披荊斬棘廣植善因，五年前謝長廷大使接棒，一步一腳印地深耕勤耘，涓滴細水如今已經匯聚成流，任一位日本的主政者都不敢輕忽。安倍．菅體制後的台日關係，兩國首腦間或許不會再有噓寒問暖般的私交，但兩國互惠的公誼，在強大友台民意的監督下，是不會有所改變的。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法