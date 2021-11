自由廣場》從美國「深層政府」談「賣台」

◎ 林晚靜

閱讀美國《華盛頓郵報》白宮記者喬許.羅金(Josh Rogin)的新書《天下大亂:川普政府的中國政策,其形成、矛盾與內幕》(Chaos Under Heaven: Trump, Xi, and the Battle for the 21st Century)可以發現,美國的菁英此刻雖還沒有「賣台」的共識,但美國政府內部關於中國政策的高度混亂以及對中國的認識不足與「幼稚天真」、甚至愚蠢,將來莫名其妙、糊裡糊塗地失去台灣,並非不可能。

據書中說,美國政府對中政策的決策體系混淆雜亂,包括白宮、國會議員、國防部、經貿部門、中情局、聯邦調查局、國安部、十分親共的華爾街幫、親中智庫、勢力龐大的公關公司(如季辛吉)、官僚體制內的保守派、官僚派、學術界、各州的在地利益派等等,他們有的是鷹派(反中藍隊),有的是親中鴿派(熊貓派,紅隊),有的是騎牆派。尤其是從中國獲得巨大物質利益的親中派,更是拼死護主(北京),趁機向中共表態,以致使對中強硬的政策往往胎死腹中,或遭到稀釋、變更、扭曲等下場。羅金書中此類案例相當多。因此,護持台灣的原則,是有可能在混亂的政策結構下,昏庸失能地被遺忘、搓掉或變相放水,致使台灣無力回天。

這是標準的「深層政府」(deep state)案例。

深層政府是指非經民選,由政府官僚、公務員、軍事工業複合體、金融業、財團、情報機構所組成的,為保護其既得利益,幕後真正並實際控制國家的集團。後來被陰謀論者引用,指的是國家中的國家、政府中的政府。

川普和拜登雖然把親共政策轉向抗中,但是深層政府內部的利益死結和官僚主義惰性,尚未改弦更張,他們還在觀望,等待抗中政策成熟穩定後再說,因此在落實政策的官僚層面還在拖延打混,以拖待變,畢竟中共對美國各界菁英的統戰滲透已經入木三分。

此外,美國允許利益團體遊說政策,還讓過程及結果透明開放,給予中共成功掌握美國政務的資訊和數據,大可在美國關鍵性抗中政策曠日費時地落實法制化之前實施反制,像是入侵台灣等,以先發制人的優勢阻拒美國。至於民主聯盟、五眼聯盟、四方會談、聯合軍演等,中共並不畏懼,只要擊退美國,聯盟就瞬間散架。中共在美國與盟國形成抗中共識前,已經壯大,可望達成對美「區域拒止」的目標與能力。歐巴馬的軟弱短視遺害蒼生。

(作者為中國問題觀察者)

