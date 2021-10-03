自由廣場》又是日本！

◎ 莊博文

繼東京奧運期間NHK主播和久田麻由子的「台湾です」之後，一則運動界的新聞，再度讓筆者從心底湧起滿滿的感動。

事情的經過大概是這樣，日前台灣選手參加自由潛水世錦賽，主辦單位轉播時突然撤下台灣國旗，經過AIDA TAIWAN從旁詢問與了解之後得知，又是「某國」在背後打壓與干預。沒想到日本選手率先表態，主動跟主辦單位表示，如果要撤台灣國旗，那乾脆連日本國旗也撤下來。日本AIDA協會還發出聲明，「AIDA Japan強烈要求AIDA International，請從YouTube LIVE的比賽列表中刪除日本國旗，如台灣一樣。由於AIDA International無法解決這個問題，這是我們對可怕的政治干預唯一能做的小阻力。我們不能忽視只有台灣處於不利地位的情況，我們想與台灣分擔痛苦，我們不會允許政治干預我們的運動。日本AIDA」。隨後，俄羅斯選手、自由潛水界的大老Aharon Solomons也跳出來呼籲其他國家選手一起聲援台灣，最後總共有日本、俄羅斯、韓國、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、法國、德國及斯洛維尼亞等國自動請願隱藏國籍。

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筆者很喜歡的大河劇《篤姬》有這麼一句台詞：「上等な人間は力で人は動かさないものです。心で動かすものです」，我的翻譯是：真正一流的人是不會用暴力、蠻力...去逼迫別人屈服，而是會用真心、誠意...去打動別人。幕府時代晚期大奧的領袖篤姬的智慧、動人的精神，兩百多年後，從這次AIDA Japan的聲明以及各國選手聲援台灣的實際行動之中，讓筆者確切感受到了，什麼叫做用「心」去打動別人。

（作者為軟體工程師，台北市民）

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