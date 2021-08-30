社論》國民黨恐怕又要讓支持者失望了

台灣防疫再傳佳音。近日國產疫苗開始施打，自購疫苗BNT也將大量到貨，國內外疫苗齊備，為台灣搭建了完整防護罩。而本土疫情再見「嘉玲」，第二波疫情顯然已獲控制。令人費解的，部分政客仍然一再唱衰、批判，甚至詛咒八百多位「染疫冤魂」會在鬼月來找指揮官陳時中。這些政客號召組成「戰鬥藍」，加上國民黨主席選舉的相激相盪，對執政黨、指揮中心的防疫政策與作為，一概站在反對的立場，戰鬥到底，讓原本是疫情福地的台灣，依舊吵鬧不休，激情對立。

疫情爆發以來，台灣防疫太過成功，似乎讓少數人認為理所當然，不必惜福、感恩，而藍白政客也顯然居中操弄挑撥。今年五月疫情一度失控，指揮中心更成為眾矢之的，遭到反對黨粗暴的咒罵。殊不料，全民團結，同島一命，短期內再度讓疫情趨近於零。可悲的是，儘管全球變種病毒肆虐，台灣是難得的淨土，但是部分藍白政客依舊不改攪局添亂之居心，照樣對抗到底，絲毫未有全民同迎「嘉玲」、即將降級解封的喜悅之情。且看國民黨最新的動作，即是上週末召開「政府獨裁、公投制裁」記者會，意圖以因疫情而延宕的四項公投案再掀波瀾。有意角逐黨主席連任的江啟臣，除了重彈反萊豬舊調，更刻意扭曲事實，指控民進黨政府不顧百姓生命，只顧廠商利益，強迫大家選高端疫苗；而另一位黨主席競逐者卓伯源更是不知今夕是何夕，大唱「當獨裁成為事實，革命就是義務」的荒謬論調，似乎連台灣早已是民主國家，根本不存在獨裁的事實都毫無所悉；所謂「乃不知有漢，無論魏晉」的政治痴漢是也。

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誠然，台灣是民主國家，政客擁有批判執政黨的權利，但是，如果罔顧事實，黑白不分，顯然也不是人民所樂見，將有負國人之付託。對於江啟臣等藍白政客而言，四項公投案是舊調，而藉「端」（高端）生事則是新招。高端疫苗以「免疫橋接」方式獲得食藥署的緊急使用授權（EUA），為新冠疫苗首例，確實在學術界有所爭議。若藍白政客能以醫療專業的角度提出質疑，或許還能獲得國人的敬重。不料這些政客滿口政治語言與陰謀論，讓人感覺就是因為政府支持國產疫苗，他們就要站在反對的立場。因此種種指控便讓人啼笑皆非。例如藍白政客一再指控政府為了護航高端故意卡國外疫苗，強迫國人施打。事實卻是國外疫苗延遲到貨，係因市場上供不應求，並非政府刻意阻攔。再以此次搶貨約兩百萬劑BNT成功案例，更可印證政府千方百計搶疫苗，猶恐不及，怎可能故意刁難國外疫苗，來造成自身民調支持度大幅下挫？而且，高端疫苗只是提供國人多一種選擇；它既非唯一，也沒有強迫接種。何來「不顧百姓生命，只顧廠商利益，強迫大家選高端疫苗」？尤其令人不解的是，在國內尚未能自產疫苗時，部分藍白政客曾力主應獎勵國產疫苗的研發，如今高端通過EUA，卻成為彼等之肉中刺、眼中釘。彼等之仇視高端，甚至連高端施打之不良事件與死亡率並未高於其他疫苗，卻仍依據媒體聳動報導而要求立即停止施打。這不叫雙重標準，什麼才是？

藍白政客將四項公投視為一場莊嚴的選票革命，其實這四項公投之中，核四在馬英九時代即已封存，即使重啟公投通過恐怕技術上已不可行，因此「核四重啟」訴諸公投，顯然多此一舉。其次，美豬年初開放至今，美豬進口量極小，且未聽聞有萊豬之進口；而政府之開放，更有國際貿易對等之戰略意涵。加上國民黨當年亦未反對馬英九的美牛開放政策，如何理直氣壯反對美豬進口？另外，「珍愛藻礁公投」之保護生態旨意，已得到執政黨的善意回應，而重新規劃兼具生態與能源需求之雙贏方案；何苦走上絕端的環保主義，造成生態保護與經濟成長的雙輸？

健全的民主政治需要客觀理性、以國家利益為優先的反對黨。可惜台灣因為統獨對立、國家認同矛盾，部分藍白政客囿於親中意識，一再與主流民意背離。因此當近年台灣無論在國際或國內都在往好的方向發展，藍白政客卻不願為台灣加油、打氣，反而提出一些荒謬絕倫的主張，為反對而反對，致而逐漸淪為麻煩製造者，成為政治邊緣人。這次黨主席選舉本是國民黨能否脫胎換骨、東山再起的機會；但是看了戰鬥藍與黨主席參選人的表現，國民黨恐怕又要讓愛護它的人失望了。

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