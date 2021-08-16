自由廣場》有趣的奧運金牌含金量

◎ 陳信文

奧運剛剛結束，到處仍有著關於奧運的各種討論。其中較輕鬆的議題，則是《自由時報》昨天中英對照讀新聞的主題：「奧運金牌實際上值多少錢？」這個問題的答案當然與奧運金牌的含金量有關。

原來奧運的金牌、銀牌與銅牌，除了銀牌是貨真價實外，金牌與銅牌都是不純的。金牌是銀底鍍金，銅牌則是銅摻雜五％的鋅。銀牌重五五○公克，金牌則多了表面的六克鍍金，所以約是五五六公克。銅牌重約四五○公克。

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金、銀與銅的密度分別是十九．三、十．四九與八．九六公克／ＣＣ，這些獎牌的直徑是八．五公分。由於銅密度較小，所以銅牌也較輕。而粗略估算，可得知鍍金的厚度約略是二十五微米（μm），與人類頭髮直徑的十七至一八○微米相仿。

除了這些阿基米德會有興趣的密度體積的關係外，另一個有趣的問題是，為何銅要摻雜鋅？金牌是銀底鍍金，是因為金價貴，約略是銀價的七十五倍；銅價雖是鋅價的三倍，但奧運銅牌摻鋅的原因，只是為了那點小價差嗎？

銅鋅合金是黃銅，人類可能早在六千年前就使用了黃銅。比起純銅，銅鋅合金的熔點較低、流動性較佳，鑄件品質也會較好。而此次奧會所用九十五％銅與五％鋅的合金，更是有個特別名稱「gliding metal」的黃銅。

Gliding metal的中文譯名為「裝飾金屬」或「仿金合金」。此合金的加工性非常好，是子彈最常見的材料，在長時間中也曾是美金分銅板（penny）的材料。有趣的是，目前美金分的銅板改成以鋅為主的合金，確實是因銅價高了。

奧運金牌的含金量真是一個有趣的問題。它實際上值多少錢是一個工程問題，它為無價則是語言學上的問題。了解金牌是銀鍍金的原因，是奧運獎牌入門一○一課程的問題，了解銅摻鋅的原因，則是奧運獎牌較高階的材料科學專業問題。

（作者為清華大學講座教授兼副校長）

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