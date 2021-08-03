社論》在東奧創下史上佳績之後

台灣選手在東京奧運表現優異，所獲獎牌之多，創下紀錄，讓國人極為振奮。體育運動是國家軟實力的展現，台灣選手在東奧的傑出表現，可謂集天時、地利、人和之便。東京與台灣幾無時差困擾，天候環境相近，日本還動員靜岡等九個城市接待台灣選手。同時，我國選擇舉重、羽球、桌球等項目重點發展，聰明地在奧運參與競賽，這次終於開花結果。

台灣人特別有感的，除了運動員的拚鬥精神，幕後的練習培養，還有贏得勝利的激昂。特別是羽球男雙王齊麟、李洋奪得金牌，在臉書說：我來自TAIWAN，我是台灣人。頒獎時台灣旗歌齊揚，而居次位的中國五星旗在旁，讓不少台灣人踴躍按讚：台灣打敗中國，一邊一國。

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台灣的奧運「黃金計畫」，挑選可能在奧運得牌的選手栽培，這次有了好表現。其中，原住民運動員的表現更值得讚揚。在東奧為我國得到首面獎牌的柔道選手楊勇緯，是排灣族人；舉重金牌的郭婞淳，出身阿美族；其他在田徑、射箭、拳擊、跆拳道、自由車等項目，原住民選手也人才濟濟。歷史上，一九六○年在羅馬奧運為台灣首次得到獎牌的十項全能好手楊傳廣，也是阿美族人。原住民在運動場上的表現之外，東奧期間的八月一日是原住民族日，這是憲法把「山胞」正名為「原住民」的日子，原住民正名的努力同樣值得闡揚，也凸顯了我國在奧運正名的正當性與必要性。

我國以「中華台北」之名參加東奧，梅花五環旗取代國旗，國旗歌權充國歌。這一所謂「奧會模式」，十足侵害我國的尊嚴與地位，是中國打壓、國際奧會妥協、兩蔣時代堅持「漢賊不兩立」錯誤政策所種下的惡果。試想，如果「麟洋配」奪冠頒獎時唱名「台灣」，升起我國國旗，演奏的是國歌，世人不說自明，那是台灣得金牌，豈不更真實、美好而感人？

有人以「比賽重在參加」，指正名將斷送參與機會，奧會也會不准，進而反對正名。從各種角度看，這是為安於不正常的現狀找理由，只會讓我們的國家和運動員在國際運動場合繼續遭到屈辱與傷害。

以事實與常識說，「中華台北」望文生義，絕非國名，英文Chinese Taipei意思是「中國的台北」或「中國台北」，簡稱ＴＰＥ更讓世人莫名其妙。同時，國際間雖有以首都代表國家，但並非正式場合的用法，況且以台北「天龍國」代表台灣為國名，也不合現實。以東奧我國選手為例，戴資穎來自高雄，是港都親善大使；盧彥勳在桃園出生，新北三重長大；詹詠然、詹皓晴姊妹來自台中東勢；加上郭婞淳、楊俊瀚等各地原住民，顯示「中華」、「台北」無以反映台灣真實，反而把我國名分搞到不倫不類，舉世僅見，台灣人要讓這一名稱及連帶的旗歌繼續糟蹋我們的國家嗎？

日本ＮＨＫ、南韓ＭＢＣ在東奧開幕式直呼「台灣」，凸顯「中華台北」的扭曲不實。全球傳播的英國ＢＢＣ更以「三個不能用自己國家名字參賽的代表隊」為題，報導東奧有二○六個代表團參加，都以國家名義，僅三個例外，「中華台北」是其一；且因「常把國際觀眾搞得一頭霧水，一些國際媒體乾脆直接稱呼為『台灣隊』」；其次是俄羅斯，因禁藥問題，只能用俄羅斯奧會（Russian Olympic Committee）或ＲＯＣ名義；另有二十九名運動員以「難民代表團」名稱與賽。只因政治理由，台灣與難民、因禁藥被罰的隊伍同列，且名不正言不順。《紐約時報》在報導台灣所受差別待遇時說，「政治一直在阻礙台灣獲得奧運榮耀」；正常的台灣人要再忍受嗎？

反對台灣正名的，不消說首要是中國；戴資穎以往曾感嘆無法在國際賽事中升起台灣國旗，都被中國網民戴上台獨的帽子。在我們內部，當年堅持「漢賊不兩立」，也不接受以「台灣」或「福爾摩沙」為名的中國國民黨人，至今不知悔改，猶常以「中華」意指「中華民國」或ＲＯＣ自慰，但ＲＯＣ在這次東奧已別有所屬，這幫人卻寧讓台灣續受屈辱，並藉此向中國輸誠。還有一些人，出自失敗主義，宣稱國際奧會不准，且影響參與機會；但有如曾三次以「台灣」之名參加奧運「飛躍的羚羊」紀政所指出，奧會有史以來，從未發生選手因「名稱問題」而喪失參賽權。

台灣在國際賽事「做自己」，必有外在阻力，但外在環境已明顯有變，我國駐外代表處都可能以台灣為名；正名的事，為所當為，我們不能遇難輒縮，「不做才是不可能」，妥善有謀地規劃，積極長期以赴，事在人為。

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