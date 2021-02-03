自由廣場》（林保華專欄）疫苗接種延伸白老鼠外交？

武漢肺炎從中國蔓延全球，幾乎無國倖免。因此防止武肺的疫苗成為全球搶手貨。從各國的國家利益來說，能夠生產疫苗的國家首先滿足本國需要可以理解，有餘力才出口支援其他國家。

世衛秘書長譚德塞居然為此大呼小叫，聲稱道德淪喪。囤積當然不對，可是如果不是武肺率先禍害全球，哪來對疫苗的搶奪？譚德塞何時譴責過中共把武肺禍害全球，他們才是真正的道德淪喪，並且必須受到全球公審，為數十億的死亡與直接間接受害者討回公道。現在世衛的專家正在中國調查，中國限制他們自由活動，對他們也進行斷網，譚德塞那廝怎麼不出來譴責中共當局？

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當然，與「道德淪喪」的西方國家不同，中國正忙於出口疫苗推行疫苗外交。然而人們記得，武肺在中國開始出現，國外還「矇查查」時，中國就動員全球華人搶購相關醫療用品送到中國；到武肺在全球開始發作時，這些國家已經缺乏相關醫療用品，中國就趁機推行「口罩外交」，還摻雜劣質口罩謀財害命。

因為中國是武肺的源頭，研究相關疫苗也是全球第一個。可是一面吹噓它的成功，卻又不斷向其他國家的相關研究機構發動駭客攻擊，企圖盜取他人成果，真是賊性不改。

外國生產的疫苗得到世衛組織認證才使用，有效數據明明白白公佈出來。中國的疫苗沒有數據，就讓本國人民接種，還要強迫香港人接種。更恐怖的是，出口到其他國家進行「疫苗外交」，換取這些國家對中共為非作歹的支持。

中國醫藥集團研發的武肺疫苗去年底獲得當局批准上市，成為中國首個允許民眾接種的疫苗。然而中國疫苗專家陶黎納在網上貼出該疫苗的說明書，其副作用竟有七十三種「局部或全身不良反應」，但是隨即他就出來道歉，顯然受到壓力。接著國藥董事長李智明宣佈辭職，這裡面有什麼黑幕？然而這之前中國疫苗已經出口，其失效或不良反應才透過外媒曝光。世衛對此沒有吭聲。

好多國家元首在國人面前帶頭接種以解除民眾顧慮，而且讓老人優先接種。中國則相反，只給十八到五十九歲的人接種。因為中國高官年齡都在六十歲以上，他們就不必帶頭。可是中國的上海復星醫藥公司以具亞洲代表權為由，大量搶進數千萬劑外國疫苗。顯然這是供高幹需要而不能當眾接種。

這種年齡限制將導致中國老年人因為沒有接種疫苗而大量死亡，可以降低中國老齡化速度。而接種疫苗的外國白老鼠，中共將從中研究出不同基因對疫苗、也是武肺病毒的不同反應，以提升未來生化戰的水準。

如果友好國家願意提供台灣疫苗，自然萬分感謝。但台灣最終還是應該依靠自製疫苗才最有保障。台灣的研究人員加油！

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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