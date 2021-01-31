自由廣場》印度全方位反中的台灣契機

◎ 楊宗新

印度政府宣布，將永久禁用五十九款中國製APP。這些APP遭印度指控蒐集資料方式涉及隱私疑慮，自去年六月遭禁用後，因開發商未能在期限內對印度政府提出答辯並進行改善，而遭無限期禁用。

印、中在二○一七年六月爆發洞朗邊境對峙衝突，事件結束後，印方為降低緊張關係，在部分鴿派官員主導下，改採親中政策，總理莫迪也在隔年與習近平進行非正式領袖會議，建立官員互訪機制。二○一八年，雙邊外交部長更循此機制，開啟多項交流。大陸廠商研發的APP，就是在此時期大舉在印度上市，其中包括TikTok、百度、WeChat，均獲得廣泛市占率。

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然而去年五月，印、中邊境衝突再起，使印度政府意識到過去兩年採取與中國強化交流的政策，不僅未能改變後者的擴張企圖，反而提供其滲透印度民間社會的機會，為避免情勢惡化，有採取對策遏制中國銳實力滲透的必要。為此，印度由國家安全顧問親自領軍，組成「中國研究小組」，研議一系列反制中國銳實力滲透的措施，禁止使用中製APP就是其中之一。

在印度決心抵制中國滲透的大方針下，中製資訊產品，包含智慧型手機、APP均成為遭受制裁的對象。智慧型手機部分，受影響最深的品牌是小米。小米自二○一七年後，不僅每年銷量均高居印度第一，甚至成為一種流行文化現象。去年八月，印度以小米手機內建瀏覽器會影響網路運作為由，禁止使用。同時間，印度開始扶持自家手機品牌，谷歌、三星等國際大廠也迅速在印度推出廉價手機。

印、中雖同為發展中國家，但自一九六二年發生邊境戰爭以來，關係長期不睦，然而印度並未選擇與其他國家聯手制衡策略，主要係因印度作為冷戰時期「不結盟運動」發起國，「不結盟」一直是其外交政策的核心。二○一七年美國提出印太戰略，有意聯手印度制衡中國海權發展，印度仍不為所動。惟隨著近年來印、中陸續發生多起邊境衝突，這項基本國策在印度內部引發討論，似有鬆動跡象。

印度在戰略上的反中，軟實力領域的禁用中製資訊產品、關閉孔子學院等作為，對我國來說，或可成為外交突破口，是值得把握的有利契機。

（作者為公務員，台中市民）

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