社論》立委諸公諸婆又打架了

立法委員在議場大打出手，對國人來說，早已不是新聞；但上週五立法院再度演出全武行，仍受到國際新聞媒體矚目，大幅報導台灣國會的爭鬥場面。尤其爭端焦點是進口美國豬肉，在野的中國國民黨為阻撓閣揆施政報告，除了標語、哨子、喇叭盡出外，推擠衝突場面中，還以實物取代道具，丟擲豬心、肺、肚、腸等臟器，以致國會打架這一台灣議會政治特色，再度丟臉到國際，我們的國會議員仍是這等水準。

國民黨祭出這一招，立院秘書處說，更換議場遭污染的惡臭地毯要耗費一百多萬元。該黨主席江啟臣對此振振有詞，宣稱：「不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始！」然而，養豬協會對此極為痛心，譴責不該拿豬隻臟器作政黨攻防，強調「豬內臟不是被亂丟踐踏的政治工具」，國民黨侮辱豬農。黨內也有人看不下去，青年團總團長陳柏翰質疑百年老店自砸「理性」、「專業」的招牌，「難道不能節制一點，好好問政嗎？」

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蔡英文政府三個月前宣布明年起放寬美國豬肉、牛肉進口，美國政府對此表示歡迎，但在台灣引發內部反彈。養豬業者擔心失去市場，消費者關切萊克多巴胺有害健康，主政者也沒能一開始就把關程序及相關配合措施，向公眾溝通說明清楚以釋群疑，在野政客逮到機會，大肆炒作。美豬或所謂萊豬議題，遂從食物安全、大眾健康、科學、經貿的層面，上綱為政治問題。在一切泛政治的台灣，一旦變成政治問題，公共議題的正反爭辯就不免脫離論理說服，而淪為立場或意識形態之爭；近年民粹主義興旺，藍綠惡鬥更鬥得難分難解。

其間，政客、政黨口號常喊得冠冕堂皇，實質上卻總把政黨利益擺在最上位。在美豬議題，國民黨抨擊民進黨政府昔日堅決反對，現在卻領頭放寬，是「換了位置就換了腦袋」。這一政治指控雖符合事實，但國民黨也正在由屁股決定腦袋；當年馬英九政府開放含萊克多巴胺的美牛進口，如今卻強力抵制萊豬進口，且高喊「台灣人的命也是命」。天下烏鴉一般黑，政客和政黨也是如此雙重標準，卻常龜笑鱉沒尾。

如果只是為了反對而反對，或尚可說是反對黨的積習難改；但對台灣整體利益傷害更大更顯著的，是惡鬥所暴露的政客和政黨無視大體，不顧大局，只為一黨一時的政治得失，硬幹到底。

同樣在上星期，蔡英文總統主持「海昌計畫」的潛艦國造原型艦動工，預計二○二五年首艘交艦，打算一共建造八艘。然而，國人記憶猶新，二○○一年美國小布希總統曾宣布對我出售八艘潛艦，但國民黨在立院仗其國會多數，六十九次封殺軍購預算，以致胎死腹中。二十年過去了，面對中國武力崛起，侵擾我國有如家常便飯，台灣至今仍欠缺新一代水下戰力，必須另起爐灶，走向艱苦的潛艦國造之路。這筆延誤國防安全的帳，正是該黨最對不起台灣人民的罪過之一。

這就是二十年前首次政黨輪替以來，民進、國民兩大政黨輪番執政，卻持續陷於惡鬥的醜陋場面。於是，有如國人所見，兩大黨都有在野、執政時對同一公共政策立場矛盾的雙重面孔，也常有嘴指責對方卻無絲毫自省之意，且其惡鬥即令犧牲國安等整體利益，也在所不惜。更糟的是，如此惡鬥已淪為關起門來，無視國際大局的變化，自我閉關或孤立主義在政界大行其道，面臨內外重大挑戰的台灣，實在沒有如此內耗下去的奢侈。

兩大政黨都對政治惡鬥難辭其咎，但國民黨顯然該為閉門惡鬥受到較大的譴責。就在上星期，該黨炒作的「繼續禁止日本核食」公投案屆滿兩年。我國從三一一震災之後禁止日本福島等五縣市農產及食品進口，十年後與中韓並列全球仍維持禁令的國家。如今，東協加五的RCEP已簽署，我國表明有意加入日本主導的CPTPP，但對台灣最友好的安倍首相已不在其位，且所謂「日本核食」爭議如不解決，只要正常人從常識看，就可知幾無可能。

從對外關係諸例檢視國民黨的立場，封殺潛艦軍購案是反美，禁止「日本核食」出自反日心結，加上馬英九主政時全面向中國傾斜；「親中、反美、仇日」可說是其一貫立場。這次反美豬案儘管口口聲聲「為民眾抗爭」，心態上其實如出一轍。上週五立院這一演出，只是更凸顯它似乎仍擺脫不了惡鬥的窠臼。

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