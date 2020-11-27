社論》台灣不是美中關係的一部分

川普政府對台友好，台灣內部有不同評估。圖為美國國務卿旁皮歐。（美聯社）

美國總統大選完成投票，對於目前選舉結果，川普總統除就選務爭議提出法律訴訟，另透過美國聯邦總務署致函拜登陣營進行政權移交，程序照走，展現民主成熟。選舉勝出的拜登並宣布國務卿等閣員人選。下任美國政府國安團隊的外交思維，牽動印太情勢，最重要軸線，即在審視與北京關係。面對變化，台灣有機遇有挑戰，正如蔡英文總統所言，我們要沉著應對。

這四年在川普總統的領導下，全球局勢有著大的翻轉，例如被視為火藥庫的中東地區，在以色列與阿拉伯聯合大公國建交後，改寫過去的地緣戰略格局，極大程度緩和族裔與宗教衝突。另外，被國際社會制裁的北韓，在川金領導人見面後，朝鮮半島劍拔弩張情勢暫時趨緩。中國近年對外的威脅擴張，川普政府則改變過去的綏靖主義，以貿易戰、科技戰等策略，加大力度壓制北京的蠢動。

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強調單邊主義先行，創造有利氛圍後，相關國家也逐漸跟進，這形塑的「川普主義」，證明確能做出有效成績。在台海情勢，川普政府除與北京交手，也擴大與台灣的實質交往，這四年軌跡愈來愈清晰，尤其今年，美國行政部門的措施一波接著一波，從高階官員訪台到多次對台軍售，以具體行動展現強化台灣安全。也讓台灣人更有自信積極參與國際社會。

另方面，美國國會這幾年跨黨派高票通過的「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」、「台灣友邦國際保護及加強倡議法」，川普總統均簽署實施，形同將台灣納入印太盟邦。隨著北京升高戰狼出擊，在南海、台海及東海進行高頻次軍事活動。美國除進行壓制，並從外交與軍事等層面，強化台灣主權地位。這是逐步體現美國國務卿龐皮歐所強調「台灣非中國一部分」的實質內涵。

以往談論美中台三角互動，台灣並非對等，當美中互動佳，美國不乏出現「美中共管台海」議論，台灣僅如平衡美中關係的砝碼作用，這也坐實了「棋子說」。龐皮歐明言「台灣非中國一部分」，所指涉不僅是美國政府對兩岸定位的立場，擺在政策脈絡裡，則在說明美台發展雙邊關係，應有其獨立性。換言之，華府與台灣交往，不再視為美中關係的一部分。

川普政府對台友好，台灣內部有不同評估。藍營方面，把中國過度放大的狹隘視野，多認為美國挺台，是為利用台灣以抗衡中國，甚者倒果為因，認為北京之所以進逼台海，是因川普政府太支持台灣所致。這種等於迎合對岸所稱「台灣民進黨當局與外國勢力勾連」說法，不啻將台灣做小，壓縮了對外發展空間，而服膺於「台灣是中國一部分」的自我閹割。

如果台灣只是一枚抗中的棋子，那如何解釋川普政府至今十次的軍售，有五次是在今年公布，最近的三次更集中在兩星期。川普政府在第一任任期將結束的階段，大幅提升台灣的軍事反擊能量，若只為當棋子來使，這段時間密集軍售的效益也太低了。事實上，美國軍售次數增加，最大理由，是為因應北京加大對台灣的軍事威嚇，避免台海嚴重失衡。

美國國防部前助理部長薛瑞福指出，川普政府對台軍售常態化，是將台灣視為一個獨立夥伴，而不是美中關係的一部分，並說這是「重要的觀念轉變」。對於華府加強鞏固台灣防衛及主權地位，中國官媒批評這是川普政府在對中問題「最後的瘋狂」。但從北京選在武漢肺炎肆虐全球、美國大選年空檔之際頻頻挑釁台海，更令人懷疑是否要藉機生事，準備做出攻打台灣「最後的瘋狂」之舉。

台美這段期間還透過高層經濟對話，加強全球醫療安全、５Ｇ潔淨網絡、安全供應鏈、基礎建設及能源等議題合作，我們要向國際證明，台灣不光是位於第一島鏈的樞紐地位，還是一個「有自身優點，值得投資的國家」。不可諱言，觀念的轉變，還沒落實在美國政府所有部門，受美中貿易談判影響，主責的美國貿易代表署停開「台美貿易暨投資架構協定」（ＴＩＦＡ）會議，經貿協定的諮商也裹足不前。下任美國政府，對中政策或有調整，讓美台關係與美中關係各自平行發展，真朋友要有真進展，應是符合台美最大共同利益。

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