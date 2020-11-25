社論》「台灣隊」正朝國際盃晉級

川普尚未公開認輸，但政權交接開始啟動，拜登日昨宣布重要內閣人事，包括歐巴馬政府的前副國務卿布林肯出任國務卿，前副總統國安顧問蘇利文出任白宮國安顧問，他們兩位都嫻熟對台政策，過去幾年諸多友台論述。而現任國家安全顧問歐布萊恩訪問越南、菲律賓之際，重申美國對台承諾，警告中國武統台灣將面臨嚴重後果。與此同時，盛傳美國負責亞太地區軍事情報的海軍少將斯圖達曼正來台訪問，兩國都非常低調。很明顯，對華府而言，台灣不是麻煩，反而是機會。

也許只是巧合，上述內閣人事出爐前夕，歐巴馬受訪表示：要不是二○○八至二○○九年的全球金融危機，在貿易議題上他對中國可能出手更重。他的前副手拜登亦稱：美國需要和其他的民主政體站在一起，來讓我們的規則施行於世界，而不是看著中國和其他國家，向我們下達他們的命令。川普，拜登，新舊任國務卿、國家安全顧問，在台灣安全方面具有戰略共識，基本維持「挺台抗中」的基調，但在具體政策的實踐上必然會有色調差異，這一點最快要待明年一月二十日以後才會逐漸明朗化。目前來看，川普政府仍在利用最後的時段強化台美連結，而拜登政府的起手式也相當程度降低了台灣的疑慮。

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美國大選前後，川普或拜登，其對台灣的正負影響，引起國人熱烈討論。大體上，維持主權獨立現狀派支持川普，傾向九二共識、兩岸一家親者中意拜登。其實，不論是川普或拜登，不論是共和黨或民主黨，台灣關係法、六項保證都是底限，北京拒絕和平解決兩岸歧見，不論是武力或經濟的脅迫，都無法被華府接受，尤其是有了香港的前車之鑑。就此而言，華府的跨黨派外交，早已涵蓋到台海周邊，不會受到政黨輪替影響。一九九六年我國首度總統直選，中國發動對台針對性軍演、飛彈試射，在上海宣布對台三不的民主黨總統柯林頓，仍果決下令航空母艦戰鬥群前來，維護台灣人民自由表達意志，便是有力的展示。

川普，拜登，國人最關心的議題，當屬他們的對台、對中政策。拜登勝選跡象出現後，泛藍陣營不斷放話，唱衰小英政府「押錯寶」，拜登可能改變川普對中強硬的態度，「重中輕台」可能成為華府未來的日常。然而，華府兩黨的前官員、智庫則一再釋出訊息，強調台灣不必擔心拜登把政策開向迴轉道。前美國在台協會台北辦事處處長、美國駐港總領事楊甦棣表示：台灣不應該對今後與美國繼續維持特殊友誼有任何懷疑。前美國在台協會理事主席卜睿哲稱：許多人對拜登未來政策的預測都言之過早，美台利益日益趨同，台灣人應對拜登有信心。分析拜登的首批內閣人事，台灣確實不無理由審慎樂觀。

然而，放寬美豬美牛進口，台美經濟繁榮夥伴對話，泛藍反對、質疑之聲不斷，相對地，卻對中國主導的RCEP情有獨鍾，抨擊小英政府挑戰北京將導致台灣經濟邊緣化。這根本不是對待經濟問題的態度，倒是反映出泛藍的政治問題：他們只想參加「中國隊」，即使香港、新疆等慘痛教訓近在眼前。泛藍也巴不得台美關係惡化，拜登先前致賀小英當選及小英推特致賀拜登，都被他們拿來大做文章，唯恐台美關係不生嫌隙。他們口口聲聲親美，但所謂的同屬一中，不啻戳破了自己的謊言，所謂親美實為輕美，這也是台灣潛伏的危機。

所以說，美國政黨輪替是必須重視的外部變數，台灣藍綠輪替的風險更值得國人警惕。就像二○○八至二○一六年，主張終極統一的馬英九班師回朝，李登輝、陳水扁的本土路線立遭扼殺，最後馬習會昭告天下，兩岸同屬一中。還好，二○一六年台灣人民以選票予以駁斥。當年，國共兩黨溫水煮青蛙，時間過程比較漫長，所以有太陽花學運的空間。將來，如果泛藍再次班師回朝，國共兩黨絕對不會重蹈覆轍，老共更會壓著老Ｋ火速完成兩岸一中框架，讓台灣像現在的香港一樣逃不出魔掌。二○一八年韓流橫掃台灣，習近平立即提出一國兩制台灣方案，便是十分危險的預演。

楊甦棣指出：習近平告訴我們兩件事：一，不能相信中共所做的任何承諾；二，台灣從一開始就拒絕「一國兩制」是正確的。美國國務院首席中國政策顧問余茂春說得更白：香港一國兩制名存實亡，影響到美國對台政策的重新評估。未來，華府的對中政策如何調整，那是一條大國關係的軌道，與此平行的還有基於普世價值、地緣政治、供應鏈的台美關係軌道，兩者之間無可避免會有交集，但是台灣的「被需要性」，早已擺脫被犧牲的宿命。從川普到拜登，「台灣隊」正朝國際盃晉級，二千三百萬人的自信與能量，已非擁抱專制中國者所能想像。

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