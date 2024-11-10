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自由共和國》林宗弘／台灣需要哪一種世代正義？

2024/11/10 05:30

個人月所得經物價調整 以2016年為基期（所得）個人月所得經物價調整 以2016年為基期（所得）

林宗弘／中研院社會學研究所研究員

近年來，台灣的世代差異已經成為民眾關注的議題。一般認為，台灣的年輕世代由於過去資本西進中國，導致就業機會流失，形成低薪且工作不穩定的「崩世代」，需要較多的政策協助。然而，最近有民眾黨與國民黨立委聯署提出了《壯世代政策與產業發展促進法草案》，以台灣面臨超高齡化社會衝擊為理由，將政府資源挹注到五十五歲以上的「壯世代」民眾。依據台灣的實證收入研究，這個法案若未經深思熟慮，恐怕會加劇現有的世代不公平。

為了分析台灣的世代不公問題，筆者與張宜君、李俊穎等多位學者合作，分析四十年來的台灣家庭收支調查，並根據二○一六年物價為基期進行調整，結果如下圖 ，左側折線圖的個人總所得顯示，台灣一九五九（四十八年次）年到一九六八（五十七年次）年出生，也就是現年六十五歲到五十六歲的「壯世代」為深綠色實線，目前是台灣所得最高的一代。

反之，一九七九年（六十八年次）以後出生的「崩世代」雖然有更高比例大學畢業，卻遭遇兩岸貿易擴張與資本西進、全球金融海嘯衝擊，其薪資所得提升速度比其他世代更慢。這也是二○一四年時年輕世代發動太陽花運動，阻止兩岸服貿協議通過背後的重要經濟因素，直到蔡英文前總統勝選、台灣資本回流之後，青年薪資才有好轉。即便如此，台灣年輕世代薪資在二○一七年後急起直追，卻離五十五歲以上「壯世代」落差超大。

此外，台灣所得差異也來自階級分化。

若我們將總所得拆成中間的受雇薪資所得、與右邊產業主所得這兩部分，可發現壯世代與中世代（一九六九～一九七八年出生）的收入都高，但受雇薪資世代差異較小，前幾個世代都糾纏在一起，而產業主所得是導致總所得差異擴大的主因，此外，總所得還有利息與地租，壯世代也最高，但崩世代的紅線收入在各種所得都最低。

數據分析顯示「壯世代」是台灣所得最高一代，而四十五歲以下到卅歲之間的「崩世代」卻收入偏低、最需要政府財政協助。然而從藍白兩黨提出條文來看，壯世代法案將政府資源投入最有錢一代，又補貼產業發展（產業主所得），使富者更富，恐怕會使世代分配與階級分化更不公平。

從台灣所得分配來看，我們亟需把公共資源投入青年一代。筆者建議，朝野各黨應該盡快協商提出協助青年世代成家、薪資與創業議題的整體措施，例如補助結婚、助孕或兒童課後班津貼等，或許能挽救一點低落的生育率，這才是目前台灣最急需的「世代正義」。

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