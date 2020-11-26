社論》複製2018民粹風？

二○一八年十一月二十四日，九合一選舉重挫小英政府、民進黨。日前一一二四兩週年，小英在臉書發文提醒黨內同志：「民主社會沒有絕對不會離開的支持者」。小英沒有提及的是，當時也舉行了十項公投，形成「九合一綁十公投」，主題涵蓋反空污、支持核電、反同婚、反性平教育、反日本核食等。這些議題的傾向性，堪稱為泛藍助選動員，有利於社會大眾因仇視、恐慌而匯聚到韓流。所以說，「民主社會沒有絕對不會離開的支持者」固然有理，泛藍操弄民粹風潮翻覆小英號亦屬不能或忘的教訓。

這一點，泛藍方面並沒忘記。江啟臣所提「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」公投案，林為洲所提「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」公投案，中選會日前召開聽證，要求限期補正，國民黨自是不滿。這兩項公投案，令人油然想起二○一八的「九合一綁十公投」。當年的十項公投案，規避台灣主權、兩岸關係等弱點，泛藍將民眾切身的民生議題炒得火熱，那些激發民眾本能性共鳴的民粹訴求，把韓流推到無法抵擋的高潮，小英政府、民進黨招架不住，柯文哲也差一點翻船。

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如今，國民黨又陷入低潮，而主事者似乎想再以操弄民粹殺出血路。反萊豬戰線，以民粹手段進行宣傳，將一個政策牽涉的科學、貿易、外交等全部抽離，只剩下簡單易記的反對口號，不進萊、零檢出、赴美查廠、產地標示、禁入校園、杯葛施政報告、小英出面辯論、重啟台美談判，盡可能讓民眾陷入無所適從、危機四伏，沮喪、恐懼、無助、憤怒，盤據了民眾腦海理性思考的空間，唯一的出氣孔便是執政者。泛藍不斷要求政府說明，卻又不讓官員說明清楚，任何場合都將民粹口號轉貼。真正意圖，不是真理越辯越明，而是讓議題延燒，讓民眾掉落憂鬱的無底洞，內心的怨懟越積越深。

大家應該記憶猶新，這一類的民粹操作，二○一八曾被玩到淋漓盡致。韓流，根本不必政策辯論，只要天馬行空畫大餅，愛情摩天輪，太平島挖石油，人進來、貨出去、發大財，政治零分、經濟一百分，國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己，幾個口號堆積起來的海市蜃樓把選民搞得暈頭轉向。公投議題，則激化社會保守心理，將任何改變汙名化，本來可以理性討論尋求共識的公投，卻被拿來分裂社會製造對立，從而達到政客的動員目的。當然，還有一股反年金改革的大軍。可以說，社會神經被持續刺激著，一直到一一二四，十項公投耽誤選務，達到總爆發。

二○一八太成功了，所以操弄者念念不忘，放寬進口萊豬萊牛，又讓他們以為撿到槍，重施民粹主義故技。 再如，ＮＣＣ審議頻道換照，反對者想要引導公眾思考的，無非是新聞自由、言論自由的抽象概念。一群人喃喃自語新聞自由、言論自由，在失衡的台灣媒體環境天天放送，卻從來不談他們護短的對象所作所為是否符合這八個字，但是，他們似乎相信只要眾口同聲，不想深究事實真相的民眾，就會開始將該對象跟新聞自由、言論自由畫上等號，彷彿真的是政治力在迫害媒體。從一些民調來看，社會觀感確實也受到了煽動。此時此刻，許多人的思考被填滿了口號，也就淡忘那一群人過去迫害新聞自由、言論自由的暗黑歷史，他們誇誇其談新聞自由、言論自由，有點像老鴇在談貞操。老鴇談貞操，天天談不厭其煩，聽者會不會把兩者連結在一起，考驗著大家的社會經驗。

二○二○複製二○一八的民粹風，缺乏魅力型的領頭羊，堪稱一大弱點，對執政者的殺傷力道也不如以往。但重大政策本當超前部署、有備而來。行政院即將宣布查廠、進口、查驗、標示、管理等「進口豬肉之全方位管理措施」，似乎應該早就準備就緒，以安定人心遏止民粹操弄。二○一八，小英政府、民進黨時運不濟，二○二○的情形不比當年。這一次，不知道民粹會吹到幾級風，但可以確定的是，目前政府似乎仍未擺脫民粹陷阱，繼續當人形立牌被丟泥巴。如果讓對手丟泥巴的時間延長，不僅有理說不清，連講理都沒有用了，因為一旦社會上的民粹心證已成，許多人的思考就只順著口號滑行，任何的理性分析只會增加其情緒反感。

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