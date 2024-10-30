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林志潔評評理》中式料理因為去中國化消失了嗎

其實，台灣中式料理現在的分眾化是很明顯的，綜合性的中餐館逐漸分眾成客家菜，港式飲茶，雲南料理、餃子館，辦桌，酒家菜，川菜，江浙菜，各類鍋物。
林志潔

林志潔

2024/10/30 14:40

◎林志潔

其實恰恰相反，中式料理並沒有因為什麼去中國化消失，只是隨著社會進步，分類更精緻，很少再見到像國外那種把粵菜、水餃、宮保雞丁一起放在菜單上的外國中餐聽了。

作者應該是離鄉太久，對於所謂的〔中菜〕有特殊時空的想像，記憶定格。（取自貼文）作者應該是離鄉太久，對於所謂的〔中菜〕有特殊時空的想像，記憶定格。（取自貼文）

作者應該是離鄉太久，對於所謂的〔中菜〕有特殊時空的想像，記憶定格。

其實，台灣中式料理現在的分眾化是很明顯的，綜合性的中餐館逐漸分眾成客家菜，港式飲茶，雲南料理、餃子館，辦桌，酒家菜，川菜，江浙菜，各類鍋物。

歡迎作者來新竹，除去海鮮熱炒、婚宴辦桌會館和大飯店，我們的菜園、新橋弄堂、竹美、香聚小廚、新陶芳、荷竹園、御申園、雅米，全都是裝潢典雅、料理精湛、服務周到的獨立經營中式料理，且各有各的招牌菜。以上我全吃過，歡迎洽詢，我不會推薦自己沒有吃過的餐廳。

另外，台灣少子化，除非宴會，現在的飲食很難大圓桌一桌十幾人，很多餐廳都努力在調整服務和上菜方式。

最後，便當菜是非常有餐飲競爭力的，台鐵便當即為代表之作。

台鐵去年推出多款特色便當，全年營收再度突破7億。（資料照，台鐵公司提供）台鐵去年推出多款特色便當，全年營收再度突破7億。（資料照，台鐵公司提供）

溫暖勞作者上班人的芸芸眾生之胃，一點都不是〔上不得台面與不登大雅之堂〕的料理，我認為把便當菜做好要有很強的功力。

望周知。

（作者為行政院政務顧問、陽明交通大學教授）

本文經授權轉載自林志潔臉書#中式料理因為去中國化消失了嗎

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