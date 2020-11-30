社論》中共的蠻橫反而是台灣的機會

美國總統大選，部分專家媒體憂心中國將趁著政權移交的空窗期，對台灣進行軍事挑釁，造成區域危機。而美國大選確實出現紛擾，但是，台海形勢並未因此更形緊張，台美關係反而獲得具體提升；陷入困境中的川普仍然加強拉攏西方國家形成價值同盟，對抗霸權中國的崛起，有意為未來美國的中國政策畫出紅線。此舉果然引發中共氣急敗壞，批之為川普卸任前的「最後瘋狂」，並揚言要給台灣「嚴厲懲戒」。

從過去兩岸形勢的發展，大概可以總結出如此的結論︰台灣處於劣境時，往往是一種轉機，反而打開一扇機會之窗；而中共對台灣愈蠻橫，意圖使用武力脅迫，往往會造成一種離心力，使得兩岸漸行漸遠。換言之，就像共產黨人信奉的教條︰在社會歷史的領域，背後似乎有一個不以人的意志為轉移的客觀法則。國際局勢與兩岸關係的趨勢，同樣是不以中共單方面的意志為轉移的，不是中共用鴨霸的手段，就可以逼迫自由世界就範，達到併吞台灣，稱霸世界的意圖。

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在這樣歷史軌跡中，吾人發現了一個弔詭的現象，那就是每當中共意圖改寫地緣政治版圖，就會引起以美國為首的民主陣營反擊，讓台灣的安全確保，經濟更形發達。易言之，當中共目露凶光，頻頻出言恫嚇台灣之際，往往引發國際社會對共產勢力擴張的憂心，反而形成一股反中國的聯盟，幫助台灣渡過生死存亡的危機。這樣的案例在歷史上屢見不鮮。最典型的案例，是中共最近大肆慶祝的韓戰。當時，蔣介石政權撤退台灣，數百萬黨政軍與一般民眾倉皇渡海而來，與早期的大陸移民不同，他們乃是一群戰敗流亡，孤立無援的難民。美國實際上已經放棄蔣氏政權，發表對華政策白皮書，採取旁觀策略，等待大局之塵埃落定。換言之，美國國務院的官僚們似乎把白皮書當成蔣介石政權的墓誌銘。然而，天佑台灣，韓戰爆發了，中共所謂抗美援朝志願軍渡過鴨綠江，與美軍為首的聯合國部隊開戰。中共此舉等於是與自由世界為敵，讓西方國家驚覺中國之威脅，一旦未能防堵，必將造成骨牌效應，導致東北亞、東南亞的赤化。而台灣形同一艘不沉的航空母艦，一旦淪落中共之手，美國在太平洋的防線將退回到本土西岸，造成國安的重大威脅。由此可見，中共的意志是併吞台灣，赤化世界，大搞世界革命。不料，中共介入韓戰，反使中國遭到西方陣營的封鎖圍堵，歷史發展乃不以中共的意志為轉移，讓台灣得到一段珍貴的歷史機遇。

此次台海危機激化，成為全球可能引爆戰爭衝突的熱點，造成美國不得不強化美台軍事合作，以確保台海穩定，這同樣是中共的冒進政策所造成的。四十年來，中共在「改革開放」的假面下，得到國外資金、人才與技術的挹注，快速成長為全球第二大經濟體。如果，中共能夠謹守鄧小平不稱霸的韜光養晦政策，默默發展國力，則自由世界反而危矣。但是，中共的數位獨裁體制卻關不住對內實行極權統治，對外積極擴張，打造紅色中華帝國的野心。因此，當它實現中國夢的野心外露，形成全球秩序與穩定的威脅時，過去以不公平方式發展經貿的手段，便再也無法得到西方國家的容忍。加上中共以亞投行、一帶一路，及天羅地網般的大外宣，企圖對外輸出中國的影響力與價值觀，挑戰文明社會的普世價值。此種行徑危及西方國家的安全與制度，因此其對香港、新疆、西藏的鎮壓政策，及對台灣的軍事恫嚇，也就讓西方國家感受切身之痛，紛紛響應美國的號召，合組價值與供應鏈的同盟，群起對抗邪惡中國的擴張。

總之，中共的舉措愈是瘋狂，看似戰爭衝突一觸即發，台灣顯得岌岌可危；然而，由於中共的本質是專制獨裁，反對民主自由的普世價值，因此它對待台灣的粗暴，在新疆、西藏、香港的為所欲為，均被視為與文明世界為敵。台灣因此不再孤單，而是對抗邪惡政權的尖兵，背後有著整個自由世界的支持；由是，歷史不以中共的獨斷意志為轉移，而是循著普世價值的規律前進，成為文明世界不可變易的法則。

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