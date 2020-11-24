一場以「反毒豬、反雙標、反黨國」為口號的「二○二○秋鬥」大遊行，週日舉行。秋鬥遊行有二十多年歷史，今年由於在野的中國國民黨強力動員，台灣民眾黨積極參與，以致訴求繁多，參加者增，勞工團體的主張反而因政治力的喧賓奪主，相對難以彰顯。

秋鬥遊行當初以日本勞工的春鬥、秋鬥為範，主旨在經由勞團動員展現實力與訴求。勞工議題是進步議題，主其事者不諱言希望藉著秋鬥，促使社會揚棄藍、綠之爭，轉為左、右之辨，讓台灣走向左傾的道路。不過，台灣是政治熱度甚高的社會，秋鬥雖對政黨、政客的參與及發言有所限制，歷來仍多少雜有政治味道。

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如今主政的民進黨以「進步」為名，以往與勞工運動關係密切，秋鬥史上曾有兩度未曾上街，都在民進黨執政期間。另一方面，中國國民黨曾長年執政，一向被視為右派屬性的政黨，群眾路線尤非其所長。台灣民眾黨被指缺乏核心價值，只靠「討厭藍綠」遊走政界；秋鬥既有揚棄藍綠的用心，這個年輕政黨自不放過參與的機會。

如此這般，藍白政黨的參與及動員，使得前天這場遊行規模雖大，勞團參加人數據報導反而減少，僅環境、土地等民團相對踴躍；而既有在野黨大集結，就把矛頭指向執政黨。從而，這場秋鬥，左派的勞團、民團與右派的百年老店結合，左右不分，遊行走調，場面走回政治對立，事所必然。

果然，中國國民黨的江啟臣、侯友宜等眾多黨公職盡出，連過氣的馬英九、朱立倫也沒閒著；韓國瑜還在場外貼文嗆聲，指執政黨「出賣台灣的言論自由、出售我們的身體健康」。於是，有如江啟臣所言，他不擔心主題多而焦點模糊，因為都在表達對執政黨的不滿。至於勞團的主要訴求，如設立基礎年金、同工同酬、實質保障等，反而淹沒在政治叫囂之中。現場有社運團體在宣傳車播放江蕙的《等無人》，卻被狂熱者要求「關掉聲音」，幾乎爆發衝突，也就在所難免。

集會遊行是憲法保障的人民基本權利。主其事或參與者為求聚眾效應之大，激發情緒之熱，企求宣傳效果之廣，口不擇言、誇大其辭、蓄意誤導、無限上綱，都是常見的演出，秋鬥這次遊行也不例外。把開放美豬說成「餵人民毒藥」，不准違法紀錄嚴重的電視頻道換照是「台灣一言堂」，現今政治已成「一人獨裁、一黨專政」，乃至於要閣揆下台云云，都是其例。

不過，口號可以自己喊、自己爽，也可以語不驚人死不休、博取一時的鋒頭，基本而重要的仍在能否爭取社會的回響和支持。畢竟，參加任何遊行的人數再多，也比不上不在場的廣大人民之眾，他們自有公評；只有實事求是、就事論事，才能爭取民心，有理走天下。

事關爭取民心，完全執政的民進黨面對秋鬥的矛頭，自不敢掉以輕心。其中牽涉勞動、食安、國際經貿、環保及頻道管理等議題，主政者強調要以傾聽、蒐集、溝通、說明，處理與包括在野黨、民間的各方互動。這樣的反應堪稱中規中矩，關鍵在是否落實於行動之中。無可否認，完全執政以來，常把「謙卑」掛在嘴邊的民進黨，不忘初衷，不落入「權力使人腐化」窠臼，一直是它最大的考驗。

另一方面，秋鬥遊行之後，相關爭議須尋求解決。美國這次大選雖有紛爭，但它建立在法治之上的爭端解決制度，仍深具民主與安定的作用。台灣面臨惡鄰相逼日甚的險惡局面，實在沒有再關門惡鬥的奢侈。就此而言，美豬爭議依國際標準，參考日韓等鄰國作法，實務上做好源頭管理、明白標示，讓消費者自由選擇；朝野針對歧異，回歸國會理性討論，共謀人民健康、國際接軌、整體利益，才是正辦。至於中天換照爭議，主事的國家通訊傳播委員會（NCC）已重申其決議可受社會公評，事實上全案也正循法律程序解決，各方不能自以為可凌駕法律之上，妄作最終裁決。

從而，秋鬥只是把各種問題與爭議攤開，街頭人群散去之後，檢討改善及解決的工作，才是各方合作、為國家社會長遠利益努力的開始。

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