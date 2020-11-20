社論》誰是頑固台獨份子

親中港媒報導，中國研擬提出「頑固台獨份子」清單，聲稱將依反分裂國家法進行「嚴厲制裁」，且「終身追責」。圖為國台辦發言人馬曉光。（資料照，中央社）

專為北京喉舌的親中港媒報導，中國研擬提出「頑固台獨份子」清單，聲稱將依反分裂國家法進行「嚴厲制裁」，且「終身追責」。國台辦十八日並稱，對「他們及其金主」等支持者「依法予以打擊」，但「廣大台灣同胞合法權益」將會充分保障。恫嚇加分化，北京近期除對台軍事施壓外，又多了這招統戰伎倆。

這套招式，二○一八年五月曾使過。當時也經由紅色媒體放話，稱「中國有關部門正著手收集台獨份子名單」，國台辦說「凡走過必留下痕跡」。中國官媒並製作「台獨份子撲克牌」，蔡英文總統、時任行政院長賴清德等皆名列其中。名單云云，雖被引為笑談，之後也無疾而終，但在該年底九合一選舉民進黨大敗，對台系統是否自攬其功，現在又故技重施，升高對台文攻。

請繼續往下閱讀...

尤其，中國透過港版國安法，以其認定「愛國」、「一國」為標準，主張民主就是動亂，並任意扣上「港獨份子」，對港人濫捕，有如實施恐怖統治。北京壓制香港後，食髓知味，繼續瞄準台灣。過去以「一國兩制」當作幌子，拿香港「垂範」台灣。現摧毀香港，笑臉變兇臉，再用港人遭遇恐嚇台灣，也算是另類「垂範」作用。

中方這次放話要追究的台獨份子，加上「頑固」二字，明顯是區隔少數與多數，以縮小圍剿範圍，同時，拉攏次要打擊主要，激化台灣內部衝突。然而，「頑固」意味久而未變、並且根深柢固，順此方向，誰是中方所指稱的「頑固台獨份子」，陸委會長年的民意調查，台灣民眾的統獨趨勢一目了然，這對北京應有極高的情蒐價值。

陸委會透過委託機構詢問在「儘快獨立」、「暫維現狀以後走向獨立」、「永遠維持現狀」、「暫維現狀以後看情形再決定獨立或統一」、「暫維現狀以後走向統一」、「儘快統一」等的意向，過往十年走勢，「暫維現狀以後走向統一」與「儘快統一」的傾統主張者，平均約僅一成；「儘快獨立」、「暫維現狀以後走向獨立」的傾獨主張者，平均超過兩成，今年曾有升高之勢，破了三成。

按北京標準，未主張統一，就是或明或暗搞台獨。所以，如將「永遠維持現狀」與傾獨主張者合計，平均五成多。如再加計「暫維現狀以後看情形再決定獨立或統一」，數字達八成。扣除其他未表態，從這五成多到八成之間的「非統」比率，即為台灣長期主流民意。過去十年兩岸關係起起伏伏，變化不小，從馬政府對中門戶全開，到蔡政府的抗中保台，中國對台也是軟硬有別。但民調數據變動不大，長年形塑的超穩定結構，不願統一的壓倒性聲浪，絕對符合中方警告的「頑固」二字。

然而，有厚實的主體意識為後盾，台灣社會對於「頑固台獨份子」的反應，不僅沒有中方設想的任何震懾效果，還被視為愛台灣的「光榮認證」。駐德國代表謝志偉說，如果台灣人只因嚮往自由民主就被視為該打該殺，「那就讓我們高喊一聲：我台獨，我驕傲！」中國官媒點名的行政院長蘇貞昌，稱其「惡劣『台獨』表現早已世人皆知」，蘇院長明確回應：「為這個國家做事、為人民服務是他無上榮耀，會守住這個國家、保護人民，不屈於威武。」

打壓台灣，適得其反，這是北京對台工作的老毛病。針對「頑固台獨份子」，中國官媒進一步加碼，稱被追訴者「竄訪其他國家也將變成危險之旅」。這與港版國安法一樣，遭諷是「天朝帝國對世界的子民發出的律令」。因應香港變局，許多民主國家已中止與中國的引渡條約適用，如果北京對台採相似手法，要其他國家配合，等於將台海議題更擴大為國際面向，招引更多的反制力量。

美國國務卿龐皮歐表示「台灣非中國的一部分」，北京跳腳，卻無計可施。龐皮歐還說這是「過去三十五年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事；美國對台承諾跨越黨派」。以往美國不太明講，是因戰術模糊的考量，現則轉而清晰了。由國務卿親自認證，且政策實施已長達三十五年，這也算夠「頑固」了。北京想追責的對象，與其說是台派人士或政治人物，不如說是代表主流價值的絕大多數台灣民眾，甚至涵蓋了美國等民主國家政府，與眾為敵，恐才是其最大夢魘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法