社論》自由貿易不存，簽了RCEP又如何?

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」登場，雙方簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），就供應鏈合作等七大對話議題達成九大成果。此一合作ＭＯＵ，為期五年，將不受政黨輪替影響，為台美發展長遠的經濟戰略關係奠下基礎。相較於ＲＣＥＰ的簽署，台灣未能參與，經濟被邊緣化的唱衰論調再起，台美經濟對話引擎啟動，帶來的經濟加溫效應，印證與中國脫鉤，才是台灣經濟的出路。

其實，中國與民主國家最大的矛盾，在於價值、制度與意識形態，而矛盾之所以愈難化解融合，係由於中國在習近平統治下形塑出一種數位極權體制，以致西方世界早年流行的透過接觸促成中國民主改革的和平演變理念破毀。因此，在中共透過「一帶一路」、「亞投行」、「中國製造二○二五」及大外宣，意圖建立所謂的「北京共識」、「北京標準」的同時，在川普帶頭衝刺下，一股全球的反獨裁與不公平貿易的價值同盟逐漸形成。而與中國脫鉤，遂成為全球經貿甚至軍事、外交、地緣政治的主旋律。如今看待一切國際間的合縱連橫，都必須置於此一全球與中國脫鉤的新架構之中，才能撥開迷霧，釐清真相。可惜的是，國內親中派對任何涉及台灣國家定位、兩岸經貿及參與國際組織等議題，依舊是戴著北京的眼鏡看世界，才會對最近ＲＣＥＰ的簽署，唉聲嘆氣，如喪考妣，彷彿台灣將墮入無邊的地獄。甚至不敢批判中共的蠻橫打壓，反而指責受害者台灣不接受強盜的勒贖。

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以紅色帝國的邪惡視角來看，台灣沒加入ＲＣＥＰ，就像末日降臨一般。然而，事實果真如此嗎？二○一六年生效的中韓自貿協定，正好可以做為今日思考類似議題的參考架構。那時，親中派也是拚命唱衰台灣，認為台灣與南韓是競爭對手，出口產業高度重疊，一旦南韓出口中國的商品零關稅，台灣如何與之競爭？而一般民眾也被這種駭人聽聞的哭調，嚇得心神不寧，人心惶惶。然而，四年後的今天，台灣出口產業不但沒有被打倒，反而通過疫情的嚴酷考驗，出口額屢創新高，ＧＤＰ成長躍居四小龍之首。事實證明，台灣經濟沒有被中韓自貿協定擊倒，反而走出一條康莊大道。何以如此？首先是，台灣出口大宗是科技產品，約七成原本就享有零關稅的待遇，主力出口產品並未受到影響。其次，產品的競爭力，關稅僅是其中一環，品質、技術及服務更是決定性因素，而這恰好是台灣產業的強項。尤甚者，台灣完整的供應鏈發揮了強大綜效，可在外界的挑戰中屹立不搖。台灣的半導體產業就是最佳例證。因此，吾人可以看到，在中韓ＦＴＡ簽訂之後，台灣半導體領先南韓的腳步愈來愈大。

更重要的是，中國完全不遵守國際秩序與遊戲規則，常以政治力介入自由市場與貿易，導致其所簽訂或主導的ＦＴＡ、區域經濟整合，往往淪為替其霸凌作為背書的工具。《彭博》專欄作家費克林（David Fickling）撰文直指，ＲＣＥＰ這樣的貿易協議恐怕不是「自由貿易」之下的結晶，反而更像彰顯十九世紀末新帝國主義「強權即公理」（might-is-right）產物，只是這次變成由中國所主導。以中共動輒以經濟做為制裁的手段，例如︰對南韓部署薩德系統不滿，即祭出取消觀光客、拒買韓貨的抵制；或是澳洲呼籲調查武漢肺炎病毒起源、拒用華為5G、嚴審中資等，中共即取消購買澳洲農礦產品，或以嚴格檢疫措施，做為實質的反制。而台灣受到中共的打壓未能參與ＲＣＥＰ，不也正是中共把自由貿易協定當成政治干預手段的血淋淋案例？如此鴨霸的強權行徑，試問即使簽了ＲＣＥＰ，就能確保互惠共榮的自由貿易精神嗎？

由此可見，若是中共以自由貿易之名，行保護主義之實的霸權本質不變，則中共所簽署的任何自由貿易協定都只是一紙空文，其對台灣的威脅，自然不必憂慮。ＲＣＥＰ是中共的主場，台灣遭到排擠掉隊，是必然的結果，但同時也等於掙脫了邪惡中共的控制，這何嘗不是台灣的幸運！總之，台灣人必須摘下北京製造的有色眼鏡，才能看到台灣正確的發展方向。

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