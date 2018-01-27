社論》披著自由貿易外衣的保護主義

正在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（ＷＥＦ），有如一場自由貿易與保護主義對決的華山論劍。（法新社）

正在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（ＷＥＦ），有如一場自由貿易與保護主義對決的華山論劍，雙方的帶頭大哥為美國與中國，主軸戲碼則是貿易爭端。美方由川普親自出馬，在論壇上宣講「美國優先」的教義，高揭含帶強烈保護主義色彩的公平貿易旗幟；諷刺的是，全球具有最濃厚保護色彩，在其國內市場佈滿貿易障礙，以不對稱、不公平的手段阻絕外企競爭的中國，卻因川普站在保護主義一邊，引發多數國家反彈，反而披上了自由貿易外衣，彷彿是捍衛自由貿易、對抗保護主義的急先鋒，在達沃斯上演一場黑色鬧劇。

此次世界經濟論壇充斥著全球化vs.保護主義的氛圍，它的根源來自近年因移民、恐怖主義與金融海嘯導致失業及貧富差距的擴大，而在政治上發生的強大逆襲，導致全球民粹與分離主義盛行，政治地殼的大變動，美國甚至選出素人總統川普。川普個人意志堅定，具有強烈的現實主義傾向，認為美國在建構與維持國際現行政經秩序上，實質利益長年受到嚴重損害，尤其因堅守自由貿易的遊戲規則與推動多邊自由貿易協定，而被貿易對手國佔了便宜，其中之最乃是去年對美貿易順差高達兩千七百多億美元的中國，以及利用ＮＡＦＴＡ（北美自由貿易協定）崛起的墨西哥，成為川普眼中造成美國藍領階級失業與貧困的罪魁禍首。

由此可見，川普公平貿易訴求的對象固然遍及對美擁有龐大順差的國家，但是，首要打擊者則非年年從美國賺走兩、三千億美元貿易財的中國莫屬。最近中美貿易衝突急劇升溫，從太陽能、鋼鐵與智財權的紛爭，戰火幾乎全面延燒，而瑞士的世界經濟論壇恰巧成為中美口舌交鋒的場合。然而，最大的弔詭是，從國際經貿大架構來看，川普與歐美日等西方資本主義集團的摩擦，確可定位為全球化與保護主義之爭，例如歐洲領袖紛紛質疑川普的保護主義，德國總理梅克爾呼籲「孤立主義無法帶領我們前進。我們必須互相合作，保護主義不是正確的答案」。顯然川普執政之後，美國逐漸淡出維護世界政經秩序的角色，以現實主義與利益取向代替了理想主義，已引起重要友邦的反彈與疑慮。而美國降低全球參與的領導角色所讓出的權力空間，是否會被中俄等霸權趁機補位，造成全球政經體系的失衡，恐怕是多數國家最大的夢魘。

但是，若聚焦於美中之間，則世界經濟論壇純粹是兩國貿易利益之爭，亦即雙方之間的貿易是否公平對等的論辯，無關乎自由貿易與保護主義的差異。美中交鋒的真實圖像，乃是美國商務部長羅斯所稱，美國並未發動貿易戰，中國才是真正的貿易保護主義者。他直陳，有很長一段時間，中國人對自由貿易一直是巧言令色，且更善於高度的保護主義行為，相較於中國，美國的保護主義根本是小巫見大巫。換言之，美國對中國展開貿易制裁，不可視為在全球化立場上退縮，而是為了打破中國長期以來透過國家資源與政策所構築的保護主義壁壘，還給兩國之商品與服務貿易一個公平競爭的環境。

其實，近年中國的經濟崛起，低廉的勞動成本固然是主要原因，但更重要的是，中國市場一直籠罩在保護主義的天羅地網之中，並不存在自由競爭，加上中國為了產業升級，仿冒、盜版、竊密、挖角、購併等無所不用其極，令外企根本難以進入其市場，而特定產業與企業在如此扶植下更茁壯為跨國大企業。尤有甚者，中國的補貼造成產能過剩，價格崩潰，而川普所以對太陽能電池與模組祭出高關稅，就是對中國企業利用政府補貼打垮市場，令全球太陽能產業崩盤，所進行的反擊。因此，對於中國利用不公平手段進行壟斷與傾銷的報復，不論是以「美國優先」或「公平貿易」之名，都具有自我防衛的正當性，由此才能看清達沃斯論戰的真相，千萬不能被保護主義者喃喃自語的自由貿易名詞所矇混與誤導了。