社論》必須改變中國 中國必須改變

圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年六月在日本出席二十國集團（G20）高峰會，舉行雙邊會談。（路透檔案照）

川普大打計票司法戰，第二波武漢肺炎來勢洶洶，習近平趁機對香港再下重手。全國人大常委會訂立「不愛國就撤銷資格」，港府隨即對四名民主派議員開鍘，緊接著，十五名民主派議員宣布總辭。立法會七十席，經過多次DQ，僅剩四十三席其中四十一席親北京，「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，即將成為超穩定結構。國際一片罵聲、揚言制裁，應該都在北京的事前推演範圍，目前也似未有打得到痛處的招數。至於武漢肺炎重創主要國家，中國的經貿籌碼令人投鼠忌器，因此習近平積極利用華府空窗期，主導簽署「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」，對內對外壯大聲勢。

向來最黨最左最勇最衝的中國官媒發言幹部，這次反而迫不及待地大聲疾呼：川普雖然敗選，但還有兩個多月的執政時間，他在國內有火發不出，但要把火撒到中國身上並不費力。所以，今後兩個月對中國來說是一個非常危險的時期。此舉印證了，以前種種不惜一戰的表演，根本就是北京的虛張聲勢。習近平希望美中關係「穩定過渡」到後川普時代，不難理解。因為，兩、三年來的貿易戰、科技戰、新冷戰，把他逼到「自力更生」的牆角，如果臨去秋波再來一個殺大絕，更難招架。日前，拜登的起手式，包括明確承諾菅義偉，「美日安保條約」第五條適用於尖閣諸島（釣魚台列嶼）。以及，川普政府持續挺台，繼軍售「買好買滿」後，更在美國舉行「美台經濟繁榮夥伴對話」。前有埋伏，後有追兵，走了川普，來了拜登，是福是禍，還不知道。

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從世界的東方之珠，淪為中國的恐怖之島，此時的香港，不只是香港，它更像是世界的縮影。從武漢肺炎到美國大選，習近平不斷用香港（有國際意涵的內政）來測試國際底線，目的無非是要蒐集大數據，以做為未來對外出擊的行動模擬，包括釣魚台、台灣、南海、印度、越南等。如果國際對香港的反應等級太弱，不啻鼓勵他未來比例放大的橫衝直撞。可以這樣說，香港加速度內地化，就是北京認定國際最多就是表態一下，實際上拿北京沒有辦法。香港有機可乘，其他的地方當然也可以見機行事。美國大選延長賽，假使讓北京混水摸魚，不論最後是川普或拜登獲勝，贏家都是習近平，幾乎白白獲得第三任的入場券。

香港固然有其特殊地位，長期扮演中國與西方的金融介面，但是，香港缺乏台灣所具有的地緣政治重要性。這種差別平常看不出來，卻在過去一、兩年畢露無疑。一九九七之後，香港既然成為中國特區，國際社會只能隔岸觀火。這一點，恰好凸顯北京之於現代國際政治仍是門外漢，完全不了解地理上的疆界無法阻隔國際標準的檢驗，基本人權不可關起門來剝奪，新疆、西藏猶如此，遑論香港。美國國務院首席中國政策顧問余茂春說的沒錯，中共在香港實施國安法，已使美國認識到一國兩制名存實亡了，也影響美國對台政策的重新評估。北京猴急將香港內地化，更造成北京與民主國家的關係逆轉。或許，未來回顧，港人的犧牲，埋下中共一黨專政崩解的伏筆。

最近，季辛吉出面呼籲拜登，盡快重啟美中關係，開展政治對話，為當前緊張局勢降溫。他認為，今年以來雙方關係的快速惡化標誌著美中正滑向「新冷戰」。這位尼克森主義的代表人物，仍沉湎於五十年前的世界格局，所謂的大外交、大棋盤、大戰略，不顧中共權力集團之惡，而且令其予取予求，已不足以解釋後冷戰、第三波民主化、全球化、恐怖主義、網路時代等新的動力。尤其是，聯中制俄，養出一個數位極權主義兼黨國資本主義的巨獸，比當年的蘇聯更嚴重威脅世界和平。美中走向對抗，乃是國際的新結構使然，走不出尼克森主義，普世價值終將被中國改寫。

誠如龐皮歐所質疑：我們的領導人當年認為中國會走向民主和自由，但這個理論實現了嗎？大家都看到了，改革開放，韜光養晦，和平崛起，香港一國兩制，和平解決兩岸爭議，全部成為未實現的預言。反倒是，上個世紀末期以來，民主實踐摻雜了諸多經濟因素，衍生普世價值的扭曲現象，所謂的以經貿改變中國，往往變成被中國改變，連國際組織都淪為北京傀儡。龐皮歐的結論是對的：必須促使中國轉變，必須以更有創意、更強勢的方式促使中共改變。回到五十年前找答案，只會讓錯誤重播一次而且釀成更致命的錯誤。

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