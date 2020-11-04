自由廣場》又是個是非不分的退將

◎ 鄧鴻源

海軍退役中將、前海軍副總司令葉仕文接受「中評社」專訪表示，台灣購買魚叉飛彈，等於對大陸航母進出太平洋造成威脅，充滿對大陸的敵意。台海情勢不是戰略問題，而是心理問題，沒有打不打，而是要不要打。台灣只能不要惹事，大陸一直在忍，等仁至義盡時，逼大陸一出手，一下就解決了。

怎麼會有比陳廷寵與吳斯懷更渾蛋的退將？這是一個退將應該說的話嗎？這根本就是中國在職將領或退將的講話態度，換成是在威權時代，早已被兩蔣槍斃了，因此網友一片罵聲，認為納稅人是「養老鼠咬布袋」，毫不值得。

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國民黨如果還不給予譴責，撤銷他們的黨籍，以後就不要選了，因為都是一丘之貉，當醉生夢死的米蟲而已，活著有何意義？目前許多人辛苦上班，月入不過卅至五十Ｋ，而他們天天星期天，月退俸卻高達一百Ｋ以上，公平嗎？到底是誰在忍？

近年來，中國幾乎天天侵門踏戶，挑釁台灣，你不譴責，反倒是譴責台灣人為何不答應人家的一國兩制，台灣怎麼會有如此忘恩負義的退將？連一個小兵都不如的渾蛋，有臉受台灣人供養嗎？

這些黃埔退將幾乎都是膿包，打戰不會，吃香喝辣，媚共最在行，非常可恥。立委應該修法，取消或削減其退休福利，否則民怨難平。

（作者為大學教授）

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