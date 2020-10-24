自由廣場》濁水溪火大了！

◎ 林文彬

雲林濁水溪出海口，有五處河床乾草起火燃燒，濃煙密布，紫爆二十小時。果真，濁水溪火大了！前此水利單位「稻草覆蓋」的錦囊妙計，被譏為「放火燒溪」的讖言，也恐怕不幸而言中。

這場大火持續燃燒廿四小時，麥寮空品測站顯示PM2.5均已超標，警示民眾出門要戴口罩，在家則要緊閉門窗，令人不忍。水利單位治水治到變成治火，難道主管機關還毫無檢討、警惕。

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其實，濁水溪是雲林縣百年來第二條斷頭河（第一條是虎尾人溪）。其治本之道，無非回歸自然的本質，讓濁水溪的溪水回流（現「集集攔河堰」阻截水流），不要讓孩子質問「濁水溪還是溪嗎？」的尷尬問題，以及這一代人揮霍環境的罪責。

反之，僅求治標的結果，如耗費千萬元欲以稻草、蚵殼抑制揚塵的措施，恐未消災又已禍起蕭牆，徒勞無功。不僅浪費公帑，破壞環境，猶以人民為壑。消防單位應偵查揭發起火原因。

要知，行水區就是行水區。沒有水的濁水溪，揚塵四起，「吃飯攪沙」，就只能任由昏庸的治水者，放下蚵殼、稻草準備淤積阻塞；等著地層下陷；等著乾「草」起火、飛砂走「殼」。這些變本加厲的肇事者，在濁水溪火大的火光中，是否也看見自己的迂腐、過失？

（作者為雲林縣議員，著有《台灣的第三條路：社區營造政治學》）

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