自由廣場》荷蘭來的虎尾人

◎ 林文彬

正當虎尾各界為「荷蘭來的台灣人」畢耀遠神父慶生九十六歲大壽之際，雲林縣政府特頒「榮譽縣民狀」，而虎尾鎮公所也早在二○一二年以表揚「模範父親」的方式，致上最高的敬意。其實早在四百年前，也有一位傳教士吉爾伯特斯．哈伯特為虎尾人編寫了一本《虎尾人語詞典》，令人懷思。

哈伯特是於一六五○年來台，奉派到被荷蘭人征服之後的虎尾人語區宣教，他為了方便本地人閱讀聖經，特地用羅馬拼音編錄虎尾人字典，並曾計畫大員長官將虎尾人語推廣成全台的通用語言之一。而虎尾人FAVORLANG一詞可能是當時記錄平埔族的原音，至為可貴。

事實上，虎尾人可是一六四○年代抵禦荷蘭，捍衛台灣主權的第一人，卻也是學者研究消失的《虎尾人之謎》的所在，這個區域極可能涵蓋現在的虎尾、褒忠、土庫、元長等處，既是當時台灣最大的河流虎尾人溪流域的中游地帶、台灣最大的天然鹿場，也是當時劃分台灣南北的分界線。根據《熱蘭遮城日誌》記載，虎尾人溪夏日水流湍急，冬日水深及腰。

畢神父遠渡重洋於一九五四年來台，曾創建過南台灣最美的「聖奧德天主堂」，現已列入嘉義市的歷史建築景點。一九七○年起創辦的虎尾若瑟醫院迄今，不僅成為虎尾鎮民健康的守護神，也已發展成為區域型醫院，並已接生的嬰兒數高達八萬多人，幾乎是生出一個虎尾鎮（七萬一千人）來，可見「模範父親」實至名歸。

四百年的時空交錯，從征服，到服務。我們看到了人類的文明，時代的進步。在虎尾我們更見證到了前後「荷蘭來的虎尾人」獻給地方永恆的愛與溫暖。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）