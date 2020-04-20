自由共和國》廖宏祥／反守為攻的不對稱資訊戰

近年來假訊息頻傳，絕大部分從中國入侵，企圖影響我國選舉與數月來的防疫成果。（歐新社）

廖宏祥／曾任麥道航太（現為波音公司）駐台代表

近年來假訊息頻傳，絕大部分從中國入侵，企圖影響我國選舉與數月來的防疫成果。法務部調查局創設「資安工作站」專職假訊息查處，作為對抗中國對台資訊戰的第一線。然而中國共產黨對台的持續威脅，加上親中媒體的推波助瀾，和網絡與社群媒體上排山倒海、似真卻假的訊息與新聞，讓多元民主的台灣窮於應付。本文試圖提出反守為攻的資訊戰策略，俾便從中國的「大外宣」突圍，進而發展出全方位的解決方案。

資訊戰的攻防

廣義的資訊戰與心理戰息息相關，手段包含分析敵方社會網絡、決策過程和指揮管制的人性因素。其目的乃在利用資訊，於敵方無警覺的情況下操縱其認知，進而做對己方有利的決策。為了提高效率，資訊戰的攻防雙方都運用現代的資通訊科技為工具。中國對台灣無所不用其極的假訊息攻擊與網路滲透可以此脈絡觀之。

為了應付假訊息，台灣已花費無數的資源，社會成本更是難以估算。但只是一味的應付，澄清一條假訊息後又將出現十條，將導致無窮盡的類似打地鼠遊戲 （Whac-A-Mole） ，讓台灣的公部門疲於奔命。而調查局追查來源就算不是來自中國，也經常緩不濟急。在中國的五毛黨更經常針對個人或議題，炮製假訊息內容和挑選發佈時間。更何況散播錯假訊息的行為在台灣大部分是合法的，受到言論自由的保護，民主政府也很難審查和封鎖假訊息。

美國長久以來每年花費數千萬美元在美國之音和自由亞洲電台，以無線電波、電視和電腦網站等形式製作中文的報導、分析和評論，試圖影響中國人對世界的認知，但成效極為有限。原因在於無線電頻率易被干擾，且中國完全被網路防火長城封鎖。就算極少數中國人使用洋蔥路由器 （Tor）或虛擬私有網路（VPN）突破長城，也必須忍受不便和蝸牛般的網速。

中國不斷改朝換代的歷史就是一部革命史。因為中共政權沒有正當性，也因其過度集中權力和財富在少數人手上，領導班子更恐懼外來資訊的威脅，深怕一旦中國人民瞭解更多的真相會危及其政權。因此中國除佈設網路長城之外，更僱用數十萬的五毛黨人在網路及社群媒體帶輿論風向。其目的不外乎蒙蔽真相、進行洗腦，以維持其政權的穩定性。而中共畏懼「水能覆舟」的弱點，我們正可據以發展本小效高的不對稱資訊戰策略。

不對稱資訊戰

在政治作戰領域，增加中國散佈假訊息的成本，可用對稱或不對稱策略為之。美國與中國的軍事競爭和貿易戰是對稱的，其投資的美國之音也是對稱的策略。於此同時，台灣可從事旨在提高敵人成本的不對稱資訊戰，作為兩岸角力的槓桿。

近年來，運用人工智慧的社群媒體管理（Social Media Management）技術，已在歐美蓬勃發展。此種軟體可預先配置廣告活動系列，抓準時間，陸續發佈多條訊息。並且能自動協調多個社群媒體、網站與數位通道，針對不同的受眾群體背景分類，所發佈的文章和廣告的內容而有不同，以達到效果的最大化。

這種工具借鑒行為數據分析演算法，實時監聽社群媒體討論趨勢，並整合機器學習以消化長時間收集的大量數據，作為訓練數據集。同時運用廣告學的AB分裂測試與組合測試，進行閱聽大眾的背景統計分類，判斷個人的喜好度，以制定訊息定位參數。同時運用技術持續擴充使用者朋友圈的行為數據庫。

中國有大量的社群媒體，如知乎、豆瓣、果殼、微博等。有的不需實名登記便可發佈深度文章，供中產階級閱讀。而抖音、秒拍、快收、優酷、愛奇藝等偏向年輕族群的影音視頻，較不受網路警察的實時監控。至於需實名登記的ＱＱ、探探、微信等平台，可運用網路駭客手段，散佈真新聞與訊息。同時台灣也應與美國技術合作，更廣泛地滲透中國社群媒體。 因為文化接近的關係，我方也可提供比美國之音更精準的內容與時間點，影響中國人對世界和中共的認知。

結合駭客手段

有許多駭客的手法可用來取得中國人的個資。例如，我們可對一些受歡迎的手機軟體（如：遊戲和色情）進行逆向工程，將間諜程式植入原始程式碼，並重新編譯成新的APK格式，供Android手機的用戶下載。中國的用戶執行這些應用軟體後，其個資將被我方取得，並用在中國的社群媒體建立新帳號。就算我們不使用駭客手段，對岸的社群媒體（如：抖音、微信等）已註冊並通過驗證的帳號也在網絡上半公開的出售，可資我方利用。

當我們擁有一些中國社群媒體帳號後，可運用自動程序，在每一社群媒體平台上（如：知乎、新浪微博、百度貼吧等），無差別地收集大量用戶資料與人際網絡，並以教育程度、興趣、所在地等加以分類。目的在於從被我方控制的帳號，運用上述的社群媒體管理技術，向不同類別的用戶傳播客製訊息與新聞；例如，年輕人可能較喜好影音，中產階級喜歡閱讀分析評論，而鄉村用戶偏好帶有大標題的圖片，從而獲致最大的閱聽效果。

而在經過大量的訊息散播後，某些帳號會被中國的網路警察封鎖。因此持續搜集中國的個資、注冊帳號、且據以分析某些重要人士的人際網絡有其必要性。上述所有的技術都可以透過多層跳板，甚至第三國，使我方的行動完全具有可否認性。

來自中國的假訊息雖沒有迫在眉睫的危險，但卻是清晰而當前的威脅。隨著時間流逝，如不採取系統性措施因應，威脅必然加劇。而一味地防範既不有效，也不見得是上策。更何況國軍的政治作戰人員質量，無法與中國數十萬人的五毛黨和網路警察競爭。但擊敗乃至於嚇阻敵人並不困難，只要設計不對稱策略，運用人工智慧等科技，反守為攻，便可實現此目標。

因此民主台灣應善用科技將「真新聞」引入中國封閉的社會，直達他們廣泛使用的各種社群媒體。雖然台灣與中國的媒體標的物不同，但數據分析與機器學習、結合廣告與文宣手段，同樣的軟體工具也可被台灣的公部門用來澄清政策，甚至以自動化的方式壓制蓋過假訊息。而這種主動的策略會比現行的被動因應有效的多。

結論

中國對台灣的資訊戰手段無所不包，從五毛黨散佈假訊息到駭客攻擊網路電腦等，不一而足，而且毫無後果。台灣面對中國的資訊戰僅是被動防守，不免左支右絀。 而進攻是最好的防禦；中國共產黨既然恐懼其統治下的人民瞭解真相，台灣更應運用科技與文宣突破其網路長城和言論監控，將真新聞與訊息散播到中國。假如北京政權要升高資訊戰對峙的態勢，我們還可引用《塔林手冊》（Tallinn Manual）的國際法共識訴諸國際，強調中共在網路領域侵犯我國家主權，而我們反守為攻的不對稱資訊戰手段乃出於正當防衛，使我方立於不敗之地。

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