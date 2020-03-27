自由廣場》習近平無法完成的拼圖

◎ 黃天麟

筆者在二十一日投書提醒北京當局，慎防全球「討厭中國」、「圍堵中國」浪潮之興起。本文則是要報告國人，即使習近平的一帶一路大獲成功，所謂「中國夢」稱霸全球還是不可能實現。為什麼？因「中國夢」的整體拼圖裡還缺了「海權」；習近平不想爭海權嗎？當然要，只是中國海權之先天條件，因台灣而遙遙無期。

中國不能去占領菲律賓以打開太平洋，亦不能侵占日本沖繩，中國要擴張海權只有一條路，要先拿下台灣。有了台灣，中國方能「打開太平洋大門」，直搗美國及四海。這也是中國一直不顧世界觀感，堅持「一中原則」的原因。

問題是，中國「能」「不能」拿下台灣？第一，台灣從未是中國領土之一部分，不是你的就不要強要它，日本奪下台灣是日清戰爭，清朝割讓給日本；而清朝攻台之前，台灣從未是中國領土，中國所謂「收復台灣」沒有歷史基礎，更沒有國際法的正當性。

第二，台灣雖然不大，但地理位置非常關鍵，因此美國麥克阿瑟將軍曾盛讚「台灣是美國永不沉沒的航空母艦」。你說，中國武力犯台，美國會坐視不理？中美交火，美日安保條約會不啟動？笑話！何況「保衛台灣」已經是美國朝野的共識，不可能坐視中國侵占台灣。

然而，台灣的親中政客、媒體不這樣想。月初中國時報社論竟以「昨日南越，明日台灣」告誡國人美軍不可靠，舉美國出兵南越混戰近二十年，結果倉皇撤兵，來暗示美國最終會放棄台灣。親中學媒的心大家心知肚明，他們是一群仇美、成天歌頌「厲害吧我的國」的信者，卻盲目到看不見當時的南越與台灣所處環境之不同。南越到處叢林，是北越游擊隊的天然掩護；台灣不然，是有效治理的國土，國軍亦有可觀的飛彈防衛能量，共軍攻台只有跨越台海，強行登陸。因此，如果有人問何處是最適美軍發揮戰力的戰場？筆者會說台海，不管中國投入多少兵力與登陸艇，都將會如飛蛾撲火，成為美軍的偉大戰果。如果習近平傻到不知侵台的後果，那就是中國十四億人民的不幸。

台灣是習近平中國夢的最後一張拼圖，但為了中國之將來，請放棄此不可能實現的夢。師出無名，強要它，必步戰前日本的覆轍，殷鑑不遠。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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