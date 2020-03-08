自由廣場》要美國甩掉新三不，我們準備好了？

◎ 朱孟庠

TAIPEI Act通過，顯示美國與全世界民主體制對中國壓迫台灣感到擔憂。為何不稱台灣法案？其實法案名稱全文Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，因此縮寫TAIPEI Act。然欣慰之餘也有遺憾：法案內文支持台灣成為「不以主權國家」為參與資格的國際組織會員。

前外交部長陳唐山為文〈美國該甩掉「新三不」了！〉，提到一九九八年柯林頓提出的不支持台灣獨立、不支持一中一台、不支持台灣加入以國家為入會資格的國際組織。今國際局勢丕變，美國猶然不能擺脫新三不？往務實的角度思考，是時候未到？那麼何時時候才到？

武漢肺炎疫情爆發，加拿大保守黨議員古柏在國會一字一字提到T·A·I·W·A·N：「我再問一次支持台灣YES OR NO？」國會響起如雷的歡呼聲。總理杜魯道更強化支持台灣參與有意義的國際論壇。可見國際認同的是TAIWAN，而非REPUBLIC OF CHINA。

然根據中華民國憲法是一國兩區：台灣地區與大陸地區。REPUBLIC OF CHINA TAIWAN成為「中國疫區」。武漢肺炎帶來全球經濟傷害，世界視為「黃禍」，台灣人在國外也遭殃。眼前台灣和中國傻傻分不清，還維持中華法統？

蔡政府能否趁勢凝聚台灣主體意識，快快正名？美國國際評估暨戰略中心「未來亞洲計畫」主任譚慎格（John J. Tkacik）文章〈「中華民國」與「台灣」〉一文就說：「蔡英文總統才在大選中贏得壓倒性勝利，成功連任，意謂著當前國際社會已準備好接受『台灣』這個名字，因為這顯然是符合全球『現狀』的唯一選擇。」文章末段提到：「二○二○年伊始，TAIWAN這個名字是否能夠在世界各國的認知中，有效地與CHINA劃清界線，還有待眾人繼續加倍努力。國際民航組織封鎖所有支持台灣的『推特』帳號的卑鄙伎倆，只是說明這項『正名』工程其道路阻礙多且長的例證之一。」

疫情能否逼著擁有八一七萬選票的蔡政府正視台灣國格問題？全面執政的本土政權能否把握有利的國際情勢，引導國家定位的轉向，深化台灣國家認同的論述？我們準備好讓世界重新認識我們，並支持台灣成為一個國家嗎？

（作者為李登輝民主協會顧問）

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