自由廣場》心香敬神 談龍山寺不燒香

◎ 吳一忠

萬華龍山寺從三月十三日起將停止燃香，這是繼行天宮實行「禁香禁供」，撤除香爐和供桌，改以雙手合十拜拜，台北市第二座不燒香的廟宇。

龍山寺原先採減量減爐的方式，僅剩一爐一香，如今連燒香都禁止，改變歷史沿革的風俗，主要是推動「問心敬神」理念，落實節省資源及環保，這需要很大的魄力，光是信眾無香可拜、攤販沒生意可做，就是現實考驗，何況信仰習俗上的衝突，更是一大挑戰。

就宮廟來說，燒香佔了很大的地位，香是人與神明溝通的工具，祈求者的心願祝禱，能藉由煙直達天聽，若是香火鼎盛，表示神威顯赫，信徒眾多，才會香煙嬝繞不斷。

依照佛家說法，神鬼依靠的是聞香氣，燒香能令神鬼飽足，「煙供」、「護摩」就是類似儀式；早晚課誦《爐香讚》，第一句「爐香乍熱」，就是淨香爐的香剛燒起來的時候，是以燒香在佛道教都佔了很大的地位。

台灣是個信仰自由的國度，民間習俗和生活息息相關，拿香對拜是傳統，幾炷清香表虔誠，何況燒香僅佔全國空污總源○．三五％，拿此當理由「禁香」，似乎不具說服力，莫怪某些寺廟靜觀其變，不打算跟進，認為只要燒上等香，反而能帶來好磁場。

然而隨著時代進步，環保意識抬頭，空污攸關民眾的健康，為了順應時勢的變遷，節制減香的做法是對的。但拜拜燒香是傳統習俗之一，可採溫和漸進的方式遞減，正所謂事緩則圓，只要合情合理，「一瓣心香能敬神，萬分殷切可鑒天」，相信信眾都會樂於配合的。

（作者為南華大學宗教研究所碩士）

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