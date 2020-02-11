自由廣場》醫護挺防疫，誰來挺醫護？

◎ 蔡秀男

有關武漢肺炎撤僑包機爭議，台灣醫護人員發起了「嚴守防疫底線，醫護連署做人民後盾」連署活動，短短幾天，超過十一萬人響應。然而，卻有自稱台灣防疫專家之北京兒童醫院王教授，上電視並投書媒體，大放厥詞公然侮辱台灣全體救命救急的醫護人員，已引起廣大台灣民眾的憤怒與反彈，必須予以澄清，以正視聽。

首先，王某指稱：「中國武漢李文亮醫師是在十二月三十日以微信向朋友發出疫情的警告，在官方尚未正式公布前，自行公布疫情當然屬於違法。」這是附和中國威權統治且極其荒謬，未依法行政的粗糙認定，沒有法律常識！

吹哨的犧牲者李文亮，是在非公開的微信內部醫師群組發文提醒同儕醫師要小心，非公開散播，對象亦非特定之一般民眾，並未違反醫學倫理，也沒有違反隱私保護，更沒有違反相關法規。

其次，王某批評，「台灣醫界是腐爛的草莓嗎？台灣現在打的是檢疫戰，防疫戰還沒開打，醫護就要落跑，這不是爛草莓，是什麼？還沒開始壓，就已經爛了！」「中國大陸舉全國之力支援武漢，壓力鍋才洩了點氣，就被台灣醫界拿來自宮，可說丟臉丟到全世界了。」

王某又錯了！台灣醫護人員早在一月下旬啟動防疫戰備，誰落跑？落跑的不是醫護人員。王某人是在台灣抗疫？還是在北京？王某心在中國，還對台灣說三道四，真是狀況外。

第三，王某指稱：「有醫師發起連署，要求政府不能無限制接收來自武漢疫區的病人。」

這一點王某又大錯特錯，台灣醫護人員本應量力而為，守護台灣醫療資源與人民，不要讓防疫醫療能量崩盤，排擠本該受到良好照顧的病人。防疫作戰本來就要先支持、守護台灣二千三百萬人的安全，捍衛台灣的醫療防疫資源，不能犧性醫護人員，讓他們先倒下去！

第四，王某指稱：「滯留在武漢的台胞，都是中華民國國籍，他們有絕對的權利回國醫療，政府有絕對的義務要接回他們，什麼程序瑕疵，在為人民服務的大綱領下都必須放棄，希望醫界和政府好自為之。」

據悉，王某曾為防疫指揮官，還記得專機撤僑應該有何檢疫隔離標準ＳＯＰ嗎？對於國台辦先說湖北台商受到很好照顧，因此拒絕包機，後來卻又亂搞名單，排擠老弱婦孺病者，對於竟有受感染確診者上機，怎不吭一聲？

台商也是我們的同胞，不管黨派，生了病，台灣醫護人員也會盡力照顧他們，請北京王教授不用擔心。以上四點，請北京兒童醫院王教授不要再大放厥詞，公然侮辱台灣全體救命救急的醫護人員。

（作者為醫師，同時也是國立中山大公共事務管理博士生）

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