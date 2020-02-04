自由廣場》趙少康和范范不一樣的地方

◎ 吳海瑞

「武漢肺炎」（二○一九新型冠狀病毒）確診病例已達一萬七千多個，目前全球已有六十四個國家對中國公民採取不同程度的入境管制措施，其中比台灣嚴格的至少有十四個國家。然而，十天前僅八百八十例確診披露時，媒體人趙少康是這麼急於批判台灣當局的：「美國流感大爆發，幾個月有一千三百萬人感染，死了六千六百人，現在看起來比新型冠狀病毒嚴重很多，所以我們要不要禁止美國人到台灣來？」

美國是料敵從寬，統計中「六十五歲以上的老人占了七成五，不少是心血管疾病和其他老年疾病造成的死亡；哪怕誘發因素可能只是一次感冒，都會被統計在內」。美國疾病預防控制中心（ＣＤＣ）解釋，「與季節性流感相關死亡數是指流感感染可能是死亡原因之一，但不一定是主要死亡原因」。

趙少康在質疑台灣是否兩套標準時，對於武漢病毒疫情還在發展中，而中國的統計數據向來是隱惡揚善，了然於胸，他的盲點並非「范范」之輩的無知，而是解不開的中國情結。

趙不是個案，筆者大學同窗群組中就有幾個。口罩限制出口，他們砲口和范范一致，差別在於有人是全球著名頂尖的實驗室退休，有人是老美汽車大廠工程師，也在當地知名大學任教過，所以用詞優雅多了。人在台灣的同學，也有一二人隔洋附和。直到有人PO出中、台口罩產能與進出口資料，才在「不是數字問題，而是心態問題」下結束話題。

不久，新的PO文（簡體字）又來：「大家可以猜猜看，H1N1的發源地是哪一國？沒錯，美國。美國當年並沒有盡心盡力如中國這次一般的控管與研究解方。而現在也沒人提，所以，為什麼世界對美國與中國有這麼大而明顯不同的標準，倒是可以想想原因在哪？」「這是一個西方媒體當道的世界…」「剛才，有人問，怎麼知道H1N1病毒是最先發生在美國…從美國政府的ＣＤＣ網站」，還附了原文。

上ＣＤＣ網站（https://www.cdc.gov/h1n1flu/information_h1n1_virus_qa.htm）去看2009H1N1流感的起源（豬流感）問答，八個議題說明得非常詳盡及有說服力，包含病毒是不是在實驗室中產生的？同學所轉傳的當然是胡扯或誤導。

中國何時能有ＣＤＣ這樣透明的平台？台灣特定菁英族群何時能解中國情結？這可能要比武漢疫情何時能了更難回答。

（作者為專業經理人）

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