自由廣場》「學弟」游錫堃的東海故事

◎ 雷顯威

筆者分享新任立法院長游錫堃於大學時期的小故事，期盼「學弟」游錫堃莫忘為台灣打拚的初心。

一九八二年，當時擔任台灣省議員的游錫堃以「轉學考」方式，進入東海大學政治系就讀二年級，成為東海的學生。因游錫堃「黨外」的身分，加上在省議會質詢問政，與當時蘇貞昌、謝三升號稱「黨外鐵三角」，讓執政的國民黨備受壓力，因此游的入學，可以想見立即引起校內外的注目。

筆者印象深刻的是，游錫堃雖有省議員身分，卻未因此刻意招搖，仍然保持學生應有的低調身分。例如，他上下課進出學校，都是選擇從台中霧峰搭公車到校；下課後亦然，沒有自恃省議員而要求特別待遇，此舉讓接觸過游的師生留下好印象。

更難得的是，當時省議會認為省議員讀書進修是好事，包括省議會議長高育仁暨國民黨省議會黨團，都曾私下提議可以派公務車接送；或他們可以幫忙組互助會，透過標會方式，協助游錫堃購車代步，但都被他拒絕。

游錫堃以政治人身分重返校園，在校期間會分享「黨外」對國內外政治現況的看法與作為，包括為何要積極籌組新的反對政黨，期終結戒嚴與打破一黨專政等，成為我們在政治理論課本以外，另一個不一樣的學習與看見，能從新的眼光，重新解讀台灣黨外運動的發展。

無獨有偶，可能也是因為這種情況，東海大學校方突然要求加強課堂點名查核，此舉對有職務在身的游錫堃而言，自然非常不利；不過這些也都在同學的協助下順利化解。這也是何以游錫堃日後選舉宜蘭縣長，國民黨質疑他東海學歷造假，有一群同學願意為他挺身而出，召開記者會為游證明澄清的原因。

正因為游錫堃在校期間，曾以「黨外時期」反對運動工作者身分，展現清廉與守護台灣自許，如今在沉潛多時後又擔下新的階段使命，期待學弟游錫堃莫忘參政初心。

（作者為牧師，前基督教論壇報總編輯）

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