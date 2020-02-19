自由廣場》反制中國強迫性戰略 應在七美部署飛彈

◎ 呂禮詩

今年以來，解放軍在台灣周邊空域進行了三次的遠海長航訓練。從性質上分析，除一月下旬是為了與遠海聯合訓練「161編隊」進行海空對抗演練，二月九日及十日的兩次，則是針對美日及國軍而來。媒體披露，解放軍殲十一戰機結束訓練、飛返駐地期間，不但跨越海峽中線，甚至以雷達鎖定前往攔截、驅離的國軍F-16戰機。此一兩岸海空交鋒的「新情勢」，必須審慎應對且速謀解決之道。

解放軍自二○一八年七月以來，除了去年一月往返巴士海峽進行遠海聯合訓練編隊海空對抗，與三月三十一日穿越海峽中線外，幾乎暫停繞台巡航；一般咸信是為了避免影響九合一及總統大選，造成台灣人民反感所致。然而總統大選中蔡英文總統狂掃超過八一七萬票，創下台灣民選總統新紀錄，解放軍竟重啟了繞台巡航，還加碼雷達鎖定監控伴飛的國軍戰機，背後所隱藏的戰略企圖，不容小覷。

解放軍以射控雷達（fire-control radar）鎖定他國機艦並非首次。二○一三年解放軍054飛彈護衛艦「溫州號」（舷號526）就曾以射控雷達鎖定日本海上自衛隊高波級（Takanami class）驅逐艦「大波號」（DD-111）的艦載直升機；村雨級（Murasame class）驅逐艦「夕立號」（DD-103）亦遭解放軍053H3江衛級護衛艦「連雲港號」（舷號522）的射控雷達鎖定。

射控雷達鎖定，意即「射線」（line of fire, LOF）的建立與射控數據的解算，火砲或飛彈的發射僅在彈指之間，代表的是絕對的敵意與準交戰狀態。解放軍九、十兩日繞台，負責護航轟六轟炸機的殲11B/BS戰機，掛載了具有四十公里「不可逃逸區」的中程超視距空對空霹靂十二（PL-12）飛彈，此一飛彈對於國軍監控伴飛的各型戰機都將造成嚴重的威脅。

解放軍跨越海峽中線再以射控雷達鎖定監控的F-16戰機之舉應非飛行員個人行為，而是授意執行；其目的當然不是意圖攻擊，而是以較「嚇阻」更具攻勢性的「強迫性戰略」（compellent strategies），對我進行威懾。

二○一三年解放軍以射控雷達鎖定日本海上自衛隊時，筆者即以《從釣魚台談漢光演習》（https://talk.ltn.com.tw/article/paper/655280）為題投書，建請國軍檢討「戰務令」（類同於美軍之「交戰規則」）、「固安作戰計畫」與「作戰規定與作業程序」的妥適性，並於年度三軍聯合演訓中進行驗證，作為因應；如今面對解放軍的真實挑戰，應進一步考慮鷹式飛彈部署於綠島的前例，前進澎湖最南端的七美嶼，不但為了守護國軍戰機的安全，更是鞏固西南國境領空的絕對主權。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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