自由廣場》中美貿易戰誰贏？

第一回合平分秋色 第二回合……

◎ 黃天麟

美中貿易戰源於中國一九八九年所採取的掠奪式經濟模式，此一模式於二○○一年加入WTO後發揮得淋漓盡致；由於以中國之大無人敢攖其鋒，終於養虎為患，尤其美國受害甚深，美國總統川普當選後就向中國發難。二○一八年三月廿二日川普簽署的備忘錄宣稱「中國偷竊美國智慧財產權和商業機密」，根據一九七四年貿易法三○一條，要求美國貿易代表對從中國進口商品徵收關稅。二○一八年七月六日美國對價值三四○億美元商品徵收廿五％額外關稅。中國商務部同日做出反制措施，對價值三四○億美元的美國商品徵收廿五％額外關稅，包括大豆在內，中美貿易戰開打。

中美貿易戰之結局將如何？筆者於開打後一個月內的九月廿一日，在自由廣場表達了「美中貿易戰鹿死誰手尚難預料」的不樂觀看法，因中國握有兩大利劍─「人口」與「專制」。

川普的「加徵關稅政策」成功了嗎？川普在二○一八、二○一九年先後推出第二輪、第三輪及第四輪加稅措施，理應大大衝擊了中國的出口，但事實是二○一九年中國的出口金額為二兆四九八四億美元，對美出口也達四一八五億美元，二○一九年之GDP成長保六成功，達六．一％，人均GDP衝破一萬美元達一萬○二七六美元，上證指數站穩三千點（十二月卅一日），全年漲廿二％，為二○一四年以來最佳表現，顯然美國對中國商品之徵收關稅效果不顯。主要因素有二，加徵的關稅稅率不高，中國商品本就有價格優勢（註：主要得益於一九九○年代之人民幣大貶值），易於吸收。再者中國食髓知味故技重施，又成功將人民幣貶十％左右，沖銷了一半美國加徵關稅的成本壓力。質言之，我們可以說，川普決策不夠硬，顯示每碰到習近平就放水的決策缺點。

至於川普在意的科技戰如對付華為，在「禁」、「放」之間舉棋不定，華為營收不但未減反而加速成長，二○一九年達八千五百億人民幣，成長十八％，這也與川普「欲擒故縱」見了習近平就心軟之毛病有關。

經過一年九個月的纏鬥，本年一月十五日中美在美國的主導下簽署了「中美貿易協議」，「傾中學媒」把此協議比喻成日清的馬關條約，痛批劉鶴為「李鴻章第二」。認為是中國單方讓步的不平等協約，忘了此次貿易爭議是針對中國不公平貿易行為而來。將來演變還是無人可以預測，當今習近平的不卑不亢、以拖待變政策，應是學自鄧小平的「韜光養晦」。

總之，中美貿易戰一年九個月後休兵，把問題留給美國大選之後，如川普再獲總統寶座，第二階段的中美貿易、科技戰將會如何？可預見的是，川普不再是見到習近平就心軟的川普，也只有這樣的川普才能在第二回合獲勝。第一回合我們可以「平分秋色」來形容它，但若把時間因素也加上去，因時間對中國是有利的，「中國」在策略上似較占上風。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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