自由廣場》亡國感就沒了嗎？

◎ 吳澧培

不出所料，二○二○總統選舉韓國瑜大輸，蔡總統高票連任。去年此時，許多堅持台灣主體價值的選民（包括本人在內）憂心忡忡，深怕傾中勢力將主導台灣政局。所幸這一年多來，國內外情勢對台有利，蔡總統也及時調整因應，以辣台妹之姿重新贏得國人付託，令我們大大鬆了一口氣。

另外，落選人韓國瑜正面臨被罷免高雄市長的處境。此時有人認為應抱持寬容態度，不再追究；也有人建議韓市長自行辭職，不勞罷韓團體親自動手。更有人堅持應該罷免到底。哪一種比較好？

韓國瑜重返政壇以來，不但對市政毫無建樹敷衍了事，其失格脫序的言行罄竹難書，媚共傾中的醜態也令人歎為觀止。明明對市民承諾不會中途落跑，卻又為追逐總統夢，背棄了高雄。甚至以「我是被動參選，若當選後每週三天在高雄上班」來呼攏高雄選民。所開出的政見支票不是做不到，就是做不好，這樣做人沒誠信、做事沒能力的人，還能留在政壇嗎？試問，韓國瑜在總統選舉時，除了緋聞醜聞以及粗鄙言語隨口謾罵之外，還有留下甚麼痕跡？也許他終究說對了一句話：「這次總統選舉是有史以來最骯髒的選舉」，請問韓市長，這是誰造成的？

對這種毀信背諾、立場搖擺的政治人物寬容，等於沒有是非。讓他自行請辭，則等同讓他逃避懲罰。韓國瑜這種政客，罷免掉才剛剛好而已！其他投機的政客，也應引以為戒，一旦背棄承諾，選民沒有必要放過你。

（作者為總統府資政）

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