自由廣場》歷來最公平的金馬獎

◎ 高志仁

今年金馬獎，頒獎典禮開場大跳台語好萊塢歌舞秀，入圍影片剪輯集錦短片動人心弦，典禮全程獲獎者不只一次致意香港反送中運動，也不用擔心中國影人發言動輒吃台灣豆腐，自在靈動，清爽自在，就如獲頒最佳影片、導演、男主配角、剪輯以及觀眾票選作品所說的：陽光是最公平的，明亮溫暖，陽光普照。

因為本屆金馬獎沒有外來的中國電影參與，所以公平；因為台灣在地作品豐沛的創意與活力獲得充分完全的注意力，所以公平；因為國家電影獎終於可以專心投注於國家文化意識的滋養與凝聚，所以公平。誠如台灣新電影代表人物小野指出的：「少了中港電影的金馬獎，該是告別的時刻」，向新電影老典範告別，向「國片」傳統告別。

告別之後，迎接的許是「完全不同於其他國家，完全屬於自己的電影」，這是醞釀許久的台灣國族電影的宣告，在新電影運動初見端倪，卻仍遭中華文藝主流意識壓抑，唯有楊德昌的台北天龍國系列電影一枝獨秀強力演繹台灣主體認知，當年楊導因為觀念落差曾抵制國內電影市場，今年金馬獎在中國的抵制下，似乎也開啟了強國陰影籠罩下的另一片天。

以今年最受矚目的《陽光普照》和《返校》為例，兩片各得五大獎實至名歸，前者是融合低調沉鬱和高調天啟的秀異作品，展現台灣人文和地景風光的強大磁場作品；後者則是台片最新型態的改編電玩ＩＰ之作，內涵則是揭開台灣歷史傷痛的巨大能量之揮發渲染，直指時下以台灣歷史為背景堂皇興起的展示舞台，一個擁有在地歷史縱深與細膩人文內涵的國族劇種，期許不再門扉虛掩半遮面，伴隨新式商業模式的打造淬鍊，陽光普照之外，返校步履的沉鬱陰影也是搖曳生姿的。

（作者為台語流行文化觀察者）

哇！這真的是金馬獎？

◎ 黃小鈴

週末晚間一如往常拿著遙控器轉台，剛好看到一段歌舞表演，有百老匯的樣子，唱的是台語，舞者的表演活潑生動，穿插了些電影畫面，舞台雖不大卻變化多端很吸睛，還出現了滿嬌姨，對她的了解除了早年的連續劇，還有她是一位旅行世界的攝影玩家角色，定神一看，這居然是金馬獎頒獎典禮，怎麼可能？

今年的金馬獎沒有主持人，我覺得很棒，頒獎者得獎者入圍者都有畫面，相互串聯的很流暢，我覺得更棒，鎂光燈的焦點是得獎者，但也能看到許多入圍者台下的真情告白，相當暖心，介紹前穿插一小段詼諧元素，則令人莞爾，有幾位獨自上台頒獎的女星，似乎過於緊張，說話稍為怯場，可又覺得他們很認真，能感受到她們的真心誠意。後來有三位導演頒獎人，氣氛就輕鬆多了。也有許多來自其他國家的電影人共襄盛舉，台灣辦活動，感覺不孤單。而且有些片段令我感動，我看見了台灣的特色，台灣的味道。

後來才知道這是一場被刻意打壓的頒獎典禮，珠寶贊助商紛紛退場，更有台籍藝人去參加金雞獎，有些報導拿金馬跟金雞做比較，我覺得很無聊，台灣就是台灣，金雞就是金雞，無從比起，也無須比較，有國際巨星駕到固然能增添光彩，但若請來的巨星光聽到一位領獎人的真心話就擺臭臉，畫面真的不好看。相信大家都知道印度的寶萊塢吧，跟好萊塢只一字之差，但就是純粹的印度味，歌舞華麗，色彩繽紛；台灣電影有自己的風格，很好啊！台灣辦的活動有台味，很好啊！

突然想到一句廣告詞：台灣不要怕，好嗎？台灣要有自信，好嗎？

（作者為台南市民）

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