自由廣場》《林保華專欄》十九屆四中全會習近平面對壓力

「逢九必亂」是習近平的夢魘。今年對習近平的最大威脅來自四個方面：美中貿易戰、香港反送中、經濟下行、黨內政變。雖然今年已過了四分之三，中國建國七十週年的大慶也已平安度過，但是「必亂」的魔咒並未過去。十九屆四中全會習近平將面對這些壓力。

美中貿易戰達成初步協議，然而雙方最關心的改革中國經濟發展模式及解除對中國關鍵企業的制裁均未觸及，因此後面還有大風大浪，習近平急於妥協先應付四中全會再說。 ＮＢＡ風波中國前倨後恭也顧不得紙老虎本質現形，何來復興？

香港反送中還沒有妥協的跡象，隨著警方使用真槍射人，並有涉嫌謀殺示威者多宗案件曝光，示威者也首次使用土製炸彈示警。香港問題牽涉政治、經濟、外交層面，是習近平目前最大的不定時炸彈，威力大小取決於習近平的態度與能力。

經濟也是習近平的死穴。除了中美貿易戰的影響導致投資與外貿兩大引擎衰退，「國進民退」也勢必帶來經濟下行。總理李克強呼籲地方省份表達看法，顯示他已經沒有辦法，要地方對習近平施壓。然而習近平可能給地方自治權力嗎？

上述三個問題不能解決，習近平就面臨下台的壓力，因為證明他的無能。大權集一身而無力解決，自然全由他負責。本來一年前召開的四中全會被習近平推遲一年，到現在定於十月而無具體日期，可見他的困境。因為這一年來問題不但沒有解決，矛盾還繼續加深，甚至爆發香港反送中。根據去年的經驗，七個中央政治局常委加一個王岐山，只有栗戰書支持習近平「定於一尊」。

鎮壓西藏叛亂六十週年過去了，五四一百週年過去了，六四屠城三十週年過去了，取締法輪功二十週年過去了，建國七十週年也過去了，然而柏林圍牆倒塌引發的「蘇東波」三十週年還沒有過去，自由世界與共產世界的對決還沒有完全過去，目前正在激烈進行，質變也可能突如其來。

捷克首都布拉格市長賀吉普，因為反對打壓台灣的「一中」政策，而與北京解除姊妹市關係，被中國施以斷絕來往與經濟壓力，但是他沒有屈服，反而中國駐捷克大使張建敏趕緊表示，雙方友好合作始終是主旋律。北京不會忘記「布拉格之春」及「天鵝絨革命」對蘇東波的深刻影響；而德國是否承認台灣在民間的呼聲也日益上升。星星之火，會不會因為「台風」而燎原？

今年還是豬年，「逢九必亂」會不會變成「逢豬也亂」？不只是豬瘟對中國民生的影響，還有台灣在「豬尾」的大選可能掃到中國並影響全球政局。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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