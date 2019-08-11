自由廣場》駁「降載救空污，台中經驗行不行？」

◎ 許心欣

日前一篇投書「降載救空污，台中經驗行不行？」，質疑台中電廠降載與PM2.5下降沒有明確的因果關係，批評透過燃煤電廠降載改善空污是不切實際。對此，須以長期觀察台中空污與中火降載多年的市民角度，提出不同意見並嚴正駁斥。

該文聲稱「分析台中電廠其中十五次降載紀錄與台中周圍環保署五個監測站的PM2.5數值後發現，降載前後三小時的變化很小，也無持久的現象....」。首先，台電歷史降載資訊網頁裡，中火降載紀錄超過600筆，雖含許多灌水假降載，但真降載應有二、三百次，該文只用15次分析合理嗎？且筆者觀察台中環保局空品網16測站，多次發現降載量夠多時，PM2.5濃度下降，空品指標紅紫色消退成黃色；但在停止降載後，PM2.5又上升惡化，黃色又變成紅紫.....。因此，若僅以環保署五測站觀察，是用有限的資料去論斷。該文以「2018年二月時台中電廠降載時之風速與PM2.5的關係，完全反映風速的威力，與電廠是否降載無關」來論斷降載無效，更是以偏概全！

以2018年11月30日晚間霾害為例，中火在0至7時進行預防性降載700MW，7時過後降載量大減為100MW，PM2.5在中午以前維持在40µg/m³以下，下午開始攀升，晚上8時中火增加降載幅度，但仍壓不住PM2.5持續上升，直到午夜將降載幅度從400MW提高到700MW後，台中鄰近四空品測站PM2.5大幅下降，但在午後PM2.5又開始攀升。可見降載量夠多時，污染濃度會明顯下降。

該文提到「風速與PM2.5呈明顯的負相關」，這無庸置疑，台中最怕靜風造成空污累積。但該文指稱「風速對PM2.5的影響遠大於電廠的貢獻度（約為3.6倍）」，不知如何得出這論點？試問，如果中部沒有台中電廠這個超級大空污怪獸，就算靜風造成擴散條件不良，會有如此高濃度的PM2.5累積嗎？

中火是中部最大單一空污來源，其硫氧化物與氮氧化物是第二大污染源中龍鋼鐵的5~7倍，因此就算中火關閉八個機組，只剩二機運作，其排放量仍大於中龍。因此，當中部空品惡化之際，最大污染源降載有其必要性，甚至需要在空品預報惡化時進行預防性降載，以減少污染物累積，這是在中火完成煤改氣之前，最最基本的防制之道，也是政府與台電對中部居民的健康盡最基本的責任與義務。但降載不是有降就好，必須降得夠早、夠多、夠久，才能發揮避免惡化及實質改善的效果，而不是隨便降載一點點，製造有降載充數敷衍的假動作。

此外，該文竟稱「台灣PM2.5已夠低...是否要投入更多社會資源來加速PM2.5的降低，該是全民面對的選擇」。衛生健康領域的學者竟出此言，令人匪夷所思，不是該以國民健康為優先嗎？但以這二位過去多為核煤發言或把空污致病推給菸害的紀錄，這次持續為煤電廠說項而罔顧健康風險的言論，似乎也就不足為奇了。

雖不該以人廢言，但請別散播錯誤訊息，阻撓災區保命機制，別再為又髒又毒的燃煤電廠開脫了。

（作者為主婦聯盟台中分會執委／爭好氣聯盟發起人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法