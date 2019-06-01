自由廣場》酒駕重刑①可能違憲②拒測無罪

◎ 吳景欽

立法院通過刑法第一八五條之三的修正案，其中對於酒駕累犯致人於死、致重傷的刑罰加重規定，或許符合民眾的期待，卻可能有違憲之爭議。

依據刑法第一八五條之三第二項，酒駕致人於死者，處三到十年有期徒刑，若致重傷，則處一到七年有期徒刑。此次修法，對此條項並未更動，而是增加第三項，對曾犯酒駕經有罪判決或緩起訴確定，並於五年內再犯酒駕致人於死者，處五年以上有期徒刑或無期徒刑，若致重傷者，則可處三到十年有期徒刑。如此的提升，已與刑法第二七七條第二項的故意傷害致死、普通傷害致重傷罪的法定刑相當。

至於法條限定五年內，明顯參考刑法第四十七條第一項，即有關累犯加重二分之一之規定，但根據今年二月的大法官釋字第七七五號解釋，對這種不分情節，僅以年限來衡量惡性之加重刑罰，不符罪刑相當原則，致被宣告違憲，並要求立法者在兩年內修正。故此等仿效累犯加重的立法型態，即增訂的刑法第一八五條之三第三項，恐於生效後，立即面臨違憲之疑慮。

同樣根據大法官釋字第七七五號結尾所言，針對刑法第四十七條第一項累犯加重的違憲規定，在尚未修法前，為了避免罪刑不相當，允許法官可因個案不同來決定累犯是否加重。這也代表，就算提高對酒駕累犯致人於死與致重傷的刑罰，法官仍可依大法官解釋之精神，並依刑法第五十九條，以情狀可為憫恕，來減至最低刑期以下，凸顯出刑罰即便加重到極致，司法者也未必會重判的現實與現況。

而刑期加到如此之重，拒絕酒測的比例勢必升高，尤其刑法並無拒絕酒測罪，則酒駕但未肇事的場合，除非警察依刑事訴訟法的規定，於得到檢察官許可後，來強制駕駛者進行抽血檢測，否則，就只能根據道路交通管理處罰條例第三十五條第四項，直接處十八萬元罰鍰了事。若果如此，必將使重刑的規定，出現極大的治罪漏洞。

總之，我國每次的酒駕修法，總不斷重複重刑化的政策，致越來越可能逾越罪刑相當的紅線。更重要的是，若未能有更高的訴追效率、更高的重判率配合，加重刑罰的嚇阻效果恐也相當有限。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）

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