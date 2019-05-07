自由廣場》鷹擊62 vs. 群島防禦

2019中國軍力評估報告給國軍的警訊

◎ 呂禮詩

美國國防部日前公布了2019年「中華人民共和國軍事與安全發展報告」（Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China）。報告中與台灣國防相關的內容包括：岸置鷹擊62攻船飛彈射程擴及東部海域，遠、中、短程飛彈及岸置巡弋飛彈數量激增，與解放軍攻台的可能方式；然而這些日漸惡化的軍力傾斜警訊，已經成為了國軍迫切的危機。

美國聯合部隊季刊2014年第四季（Joint Force Quarterly, 4th Quarter 2014）中，即已確認鷹擊62攻船飛彈的有效射程為400公里；惟此次特別以圖示強調其威脅達台東以北的東部海域，應已證明鷹擊62具有「轉折點」（waypoint）功能。福州以南至汕頭以北岸置部署，不但可有效的扼制台灣海峽，亦能透過轉折點的設定、轉向東岸。

今年的報告與去年相比，火箭軍洲際彈道飛彈（ICBM）的數量減少了，而其他各型飛彈的數量卻大幅成長。以最大估計值計算，遠程彈道飛彈（IRBM）從30枚增加為160枚，中程彈道飛彈（MRBM）從300枚增加為450枚，短程彈道飛彈（SRBM）從1200枚增加為1500枚，陸基巡弋飛彈（GLCM）從300枚增加為540枚；增加的飛彈皆為解放軍遂行「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial）的利器。

美國海軍戰爭學院教授坦格里迪（Sam J. Tangerdi）將「反介入」定義為，防止假想敵進入作戰區域的遠距行動和能力；「區域拒止」則是，限制假想敵在近距離作戰區域內的行動自由。東風廿六型遠程彈道飛彈、東風廿一及東風廿一丁中程彈道飛彈，針對美軍關島海空軍基地及美軍航空母艦打擊群（carrier strike group, CSG），進行「反介入」；東風十一、十五、十六等短程彈道飛彈及長劍十型陸基巡弋飛彈，攻擊台灣的機場、要港、飛彈陣地及「指管通資情監偵」（C4ISR）等關鍵設施，實施「區域拒止」。

鷹擊62的轉折點功能曝光，足見日本與台灣以防空飛彈及攻船飛彈，將大隅群島、奄美大島、沖繩島、宮古島、石垣島、與那國島至台灣東岸所構成的「群島防禦」，已見成效；解放軍心存忌憚下，只得以飛彈技術的突破，謀求解決之道。

反觀國軍面對解放軍短程彈道飛彈及巡弋飛彈的威脅，一直著墨於天弓及愛國者二/三型等低層（lower-tier）飛彈防禦系統，無視於波灣戰爭、以色列及沙烏地阿拉伯飛彈防禦的實戰經驗，尋求「終端高空區域防禦系統」（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD；簡稱「薩德系統」）或「陸基神盾」（Aegis Ashore）等高層（upper-tier）的飛彈防禦能力。

北韓領導人金正恩星期日視導「打擊演習」時強調：只有靠強大的實力，才能保障和保證真正的和平與安全。當然我們不必如北韓般窮兵黷武，與解放軍進行軍備競賽，但必須針對敵情威脅建軍，謀求可恃的飛彈防禦能力；終究國防靠的既不是美國、也不是和平，而是實力！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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