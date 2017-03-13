自由廣場》台灣的「薩德抉擇」

◎ 呂禮詩

韓國前總統朴槿惠是歷屆韓國總統當中，第一位打破「先訪問美國、後訪問日本」慣例，出訪美國後，先訪問中國的韓國總統，也是二○一五年少數願意和習近平一起站在天安門上閱兵的國家領導人。韓國卻在去年七月同意美國在慶尚北道星州郡部署薩德，九月在杭州召開廿國領袖峰會（G20）習近平會見朴槿惠時，當面表達中國的反對態度後，兩國的關係就如中國外長所警告的：在錯誤的路上越走越遠。

從現在已部署薩德偵蒐系統AN/TPY-2機動長程預警雷達的日本青森縣、京都府，傳聞下一個部署、早已完成類似青森、京都府庫儲設施的沖繩東北方沖永良部島，與美軍陸續進駐中的韓國星州郡，如果再加上台灣，西太平洋地區的弧形飛彈防禦鏈即告完成。台灣未來是否也將面對「薩德抉擇」，可能性不言可喻。

現在國軍的飛彈防禦能力，建構在攔截高度廿四公里的愛國者二／三型及天弓三型等低層（low-tier）飛彈防禦系統；反觀以色列，從低層的「鐵穹」（Iron Dome）攔截系統、「大衛投石索」（David’s Sling）武器系統，到高層（upper-tier）的箭式二型（Arrow-2）、箭式三型（Arrow-3）飛彈防禦系統。以色列在不同高度、不同距離的飛彈威脅，建構不同攔截系統的層次式（layer defense）防禦戰略，就是一種「防衛固守，重層嚇阻」的概念，與即將在本週公布的「四年期國防總檢討」（Quadrennial Defense Review, QDR）不謀而合。日前傳出中科院將在天弓三型的基礎上，挑戰四十公里以上的「更高層防禦」，而三月一日將原本隸屬於參謀本部的防空飛彈指揮部移編空軍，種種看似「薩德抉擇」隱然成形。

遺憾的是，國防部長日前在立法院國防委員會面對立委的質詢，表示反對我國引進薩德系統，甚至以「戰爭讓他們去作」形容美日韓三國所建構的飛彈防禦體系；這不禁令人疑惑，防空飛彈指揮部的移編其實只是出身於空軍的部長在「搶人、搶錢、搶編裝」，國防總檢討的「防衛固守，重層嚇阻」也只是玩文字遊戲而已？！

國防部長要國軍官兵「打到最後一兵一卒」的「含笑為國犧牲」憑藉的不是信仰、更不是嘴砲，而是合理可行的軍事戰略所建立的「打什麼、有什麼」思維下的「打、裝、編、訓」；解放軍對台灣的飛彈威脅，絕對更甚於北韓之於南韓及日本，沒有理由拒薩德於千里之外。「薩德抉擇」是國軍遲早要面對的現實，應以審慎的態度，評估國軍飛彈防禦的不足與需要！（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）