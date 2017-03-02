《自由廣場》期待一份合理可行的「四年期國防總檢討」

◎ 呂禮詩

依據《國防法》第三十一條，國防部應於新任總統就職後十個月內提出「四年期國防總檢討」（Quadrennial Defense Review, QDR）；也就是在本月二十日前，國防部必須向立法院提出，亦是蔡總統勝選後，至國防部聽取簡報、出席三軍五校院聯合畢業典禮、漢光演習、軍人節暨全民國防教育日表揚等活動時，多次提到念茲在茲的「新軍事戰略」。

「四年期國防總檢討」不同於兩年出版一次的「國防報告書」，其目的在於分析當前戰略環境，檢討國防現況與限制，藉由總檢討的整理，將總統的國防理念體現於國防部的施政規劃之中；並透過國會的監督與社會進行「戰略溝通」（Strategic Communication），形成分析、檢討、整合、規劃、溝通與問責的機制。

四年期國防總檢討確立了軍事戰略「打什麼」的概念，才能進一步指導由作戰型態籌獲武器裝備、以作戰需求整備作戰編制，並針對編裝研發準則教範、從事訓練之「打、裝、編、訓」的「有什麼」思維程序。

然而反觀這十個月來，軍事戰略尚未定案，國防部長先斬釘截鐵的宣示「一○七年不再徵兵」，在募兵「招不到人」的窘境下，只得把四個月的「軍事訓練役」分發部隊充人數；而陸軍想規畫主力戰車建案；海軍有「十五年兵力整建願景」；空軍除了高教機，還要下一代的匿蹤戰機。不但未見「創新／不對稱戰力」的思維，也分不出輕重緩急，且如此龐大的軍事投資需求，以現在的國防預算規模，怕是人員和作業維持費全部投入，也無法滿足。

以美軍為例，二○○九年當時的參謀首長聯席會議主席海軍上將穆倫（Mike Mullen），在參議院答詢時提出「聯合打擊戰鬥機（Joint Strike Fighter, JSF；現命名為F-35）將是最後一批載人戰鬥機」的說法，上個月美國國防部宣布具有集體決策、自行協調編隊和自我修復能力的「山鶉」（Perdix）微形無人機測試成功，則是「打什麼、有什麼」思維的開花結果。而對岸去年在珠海航展上，也展示六十七架無人機編隊飛行的能力，雖與美軍微形無人機尚有「代差」存在，但其已在去年的解放軍招募上，降低步兵、砲兵等傳統兵科二十四％的員額，增加無人機領域十六％的兵力，即為「打、裝、編、訓」的具體實踐。

期待即將公布的四年期國防總檢討所呈現的新軍事戰略，能為解放軍軍力的快速擴張、台海軍力的持續失衡，提出一帖有效的藥方，並能在有限資源下，進行靈活的配置；將戰訓焦點從軍服帥不帥、「團體臂章」是否能凝聚向心、「榮譽袖帶」能否塑造國軍形象等金玉其外的務虛作為，轉移至如何以「硬實力」拒敵，才是本務！（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）