自由廣場》中國遼寧艦vs.台灣QDR

◎ 呂禮詩

解放軍航艦遼寧號在去年十二月穿越宮古海峽、繞經台灣東岸，進入南海；本月中旬又穿越台灣海峽返回青島；此分二階段的「繞台」，若以行動透過「海軍外交」的傳統理論反思，則能一窺對岸的能力與目的。

中國官方發布的新聞中，強調「航行一路、訓練一路、檢驗一路、研究一路」；其中「航行一路」，指的是以海軍艦隊執行「廿一世紀海上絲綢之路」的國家戰略方向，其他則為在現有準則教範中加強訓練，並建立訓練的測考標準，且為未來的航艦構型進行相關研究。

其間更進一步透過媒體與曾任海軍大校的教授級研究員，從前蘇聯時期航艦與彈道飛彈核潛艦（ＳＳＢＮ）合同作戰的「堡壘戰略」（bastion strategy）探討中，暗示遼寧艦編隊中彈道飛彈核潛艦的存在，並為核潛艦部署南海「打預防針」。

無論是官方媒體所傳達的輿論戰，或是編隊航經台灣東部、穿越台灣海峽，與暗示彈道飛彈核潛艦部署的心理戰，無非就是解放軍透過遼寧艦進行「多樣化」的「海軍兵力展示（Naval Presence）」。

海軍兵力展示可以分為「展示國旗（Show the Flag）」與「砲艦外交（Gunboat Diplomacy）」兩種型式：展示國旗不但能提升海軍的信心，並由艦隊的存在頓挫對手；砲艦外交則是為特定目的而以單艦、編隊、優勢兵力與敵對行動等不同的型態運用海軍，以艦隊威懾所示對象。

此次遼寧艦東繞南下時，保持在我國「防空識別區（ＡＤＩＺ）」外，北上穿越台灣海峽時，未進行艦載機起降判斷，對我進行的是強度較低的「展示國旗」。

反觀國軍，四年期國防總檢討（ＱＤＲ）即將完稿，應是著眼於新軍事戰略的願景塑造，再從相關戰法的探討建立目標，終以戰技的提升化為行動。結果看到的卻是「國軍基本教練」立正姿勢的「半握拳」，淨說「不徵兵」的大話、又要軍事訓練役下部隊的「湊人數」；春節加強戰備操演展示M60A3輾爆廢車的戲碼，根本就是「漢光卅二號演習」在雪隧以廢車、油桶權充阻絕設施的打臉秀。

國防部前副部長林中斌接受對岸媒體專訪時表示：中國一旦武力犯台，差別「只是四十八小時或七十二小時的不同」。其所顯露的，是對國軍現況的憂心！然自蔡總統就任以來，走訪最勤的、話講最多的，預算給足的，都是國軍；蔡總統的所作所為反映著全民對於國家安全的期待，國軍該如何的運用有限的資源，以有限硬的實力，發揮有效的巧實力，考驗著大鵬，更是當務之急！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）