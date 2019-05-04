自由廣場》不適任立委掛蛋，你信嗎

◎ 劉一德

近日某知名監督國會的ＮＧＯ組織，循例公布第九屆第六會期立委評鑑結果，在總數一百一十三位立委當中，有二十九位立委「優質」，「待觀察」則從缺。這樣的結果，是否對應立法院的真實表現？是否符合民眾對立法院真實的觀感？實耐人尋味。

我們對ＮＧＯ團體長期監督國會的勇氣與用心表示肯定，因為這的確是吃力不討好的工作。但既然做了，民眾還是期待發生積極效果。更何況該團體網站首頁言明，「以監督國會，提出評鑑報告，淘汰不適任的立委，改善國會生態為目標。」因此，該組織的評鑑報告，若能指出哪些立委不適任，呼籲選民加以淘汰，遠比提出一大批優質立委有意義得多。

統計該團體第九屆第一至第六會期評鑑，平均每會期有二十七名優質立委。換言之，佔全部立委的四分之一以上。反之，平均每會期卻只有一．六位立委「待觀察」，既然是待觀察，當然還沒到應該淘汰的地步。至於被評鑑為不適任，應加以淘汰之立委，不要說第九屆沒有，以前也沒發生過。

如果我們有四分之一以上的立委都是優良立委，而不適任、該淘汰的立委只有一個或一個都沒有，那立法院的滿意度與信任度，不要說很高，至少也應該不差。可惜至今沒人做過第九屆立法院滿意度調查。唯一可找到的是，《天下雜誌》二○一五年調查，當時立法院滿意度僅九％。但優良立委很多、不適任立委一個都沒有的國會，滿意度與信任度卻很低，不是很奇怪嗎？說真的，我們沒有那麼多優質立委，不適任、應該淘汰之立委也不會只有一個，或一個都沒有。

期許監督國會的ＮＧＯ組織，得以尋求發展更精確之指標及研究方法，進行有效的國會監督工作，讓立法院能夠成為真正理性與專業的民意機關，兼顧監督政府的功能，及提高立法的品質及效率。

（作者為台聯黨主席）

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