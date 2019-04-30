自由廣場》想起吳敦義痛斥韓國瑜鬼扯

◎ 林志翰

高雄市長韓國瑜發表五點聲明表示，無法參加國民黨現行制度下的總統黨內初選，但對於中華民國的發展及守護，願負起責任，只願能夠改變台灣。救台灣，非韓不可？

首先，高雄發大財了嗎？韓國瑜上任高雄市長至今約莫四個月，到底有沒有讓高雄擺脫「又老又窮」的悲情？顯然沒有！反而是他昨天公布去年獲得選舉捐贈收入近一億三千萬元，發了！

韓國瑜用話術塑造高雄的悲情，獲得大筆捐款，當選後更是歡樂不已！短短不到四個月，出國足跡遍及峇里島、新加坡、馬來西亞、澳門、香港、中國與美國。然而，花數十萬元搭直升機巡視愛河尋覓愛情摩天輪建造地點，找到了嗎？一心想要靠賭致富，賽馬場、賭場的計畫藍圖，提出了嗎？高雄農產品簽訂的ＭＯＵ有換成白花花的鈔票，讓基層農民分杯羹嗎？現在韓國瑜要用話術救台灣，真當台灣人是他偏執印象中傻傻吃麵包就很快樂的不丹人嗎？

其次，韓國瑜聲明中提到，只有台灣能改變，我才能真正改變高雄，不就是要把高雄無法發大財的責任歸因於他還沒當總統嗎？自己不捨用話術騙來的市長寶座，擔憂表態參選將有迫辭市長的壓力，將郭台銘參加初選一事怪罪於國民黨密室協商，使他徵召參選的美夢破碎。

筆者想告訴韓市長，去年底交棒給你的高雄市，早在民進黨執政時期就脫胎換骨，這是花了很多人的心力、很長的時間一步一步打拚出來的成績。要讓一個城市崛起很漫長，但要讓一個城市墜落卻很迅速。如果市長真的想要讓高雄變得更好，請提出行動方案，無須上綱至台灣要改變，只要您自己的腦袋改變即可。

最後，筆者難得肯定國民黨，身為一個政黨有義務提出合適的候選人提供人民選擇。黨主席吳敦義能接受這位前年黨主席選舉手下敗將的韓國瑜嗎？當年吳敦義在辯論會時痛斥韓國瑜別鬼扯台、日、美、中的外交關係是三個男人追求一個女人的關係，就是因為無法接受韓國瑜這種滿口話術、不正經的人。以菁英份子自居的馬英九心中看得起流裡流氣、能混則混的韓國瑜嗎？馬英九能嚥得下韓國瑜指控其「搞爛台灣經濟」的罵名嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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