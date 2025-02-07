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自由開講》死刑釋憲後首例：法律正義與社會價值的交鋒

2025/02/07 19:00

◎ 陳擷安

2024年憲法法庭釋字第113號判決宣告死刑制度條件合憲，並設下嚴格的適用準則，為台灣司法體系帶來了一場深刻的法理反思。然而，隨著馬來西亞籍長榮大學女大生命案的更一審結果公佈，死刑再次成為輿論熱點。梁育誌被判處死刑，此案成為死刑釋憲後的首例，其判決不僅反映出司法對於極端暴力犯罪的嚴正態度，更揭露了台灣社會在正義實踐與人權保障之間的緊張平衡。

馬來西亞籍長榮大學女大生在校園旁遭殺害，兇手梁育誌更審後仍判死刑。（資料照、取自臉書）馬來西亞籍長榮大學女大生在校園旁遭殺害，兇手梁育誌更審後仍判死刑。（資料照、取自臉書）

本案中，梁育誌以計畫性手段犯下駭人聽聞的罪行，其犯罪過程的殘忍程度讓人髮指。他預謀選擇隱蔽地點，並準備工具伺機行兇，顯示出其強烈的犯罪意圖。案發過程中，他不僅毆打被害人至重傷，甚至以強大力道勒住被害人頸部，導致嚴重內傷與窒息死亡。最終，他更將遺體棄置於山區，試圖掩蓋罪行。合議庭的判決理由指出，梁育誌的行為完全符合憲法法庭對「最嚴重情節」的定義，這使得司法系統幾乎無法迴避對其施以最嚴厲的刑罰。

然而，這起案件並不僅僅是一次刑事審判，更是一場關於死刑存廢的社會價值辯論。梁育誌的背景引發了許多人的思考：他並非身處絕境，有家人協助經濟困難，甚至具備職業技能，卻選擇以犯罪來解決個人問題。專業精神評估認為，他的反社會人格特質已接近定型，且無法通過矯治降低再犯風險。這樣的個案，成為死刑支持者心目中「死刑必要性」的最佳例證：對於無法教化、無法矯正且危害社會的極端犯罪者，只有死刑才能保護社會安全與伸張正義。

然而，反對死刑者則從制度設計與人權保障的角度提出質疑。他們認為，梁育誌案固然極端，但死刑本質上並不能有效防範此類犯罪。相反，改善教育、經濟條件與心理健康資源，或許才是減少暴力事件的長期之道。同時，他們也質疑，死刑是否會在情感與輿論壓力下被濫用，甚至使司法淪為社會情緒的工具。

釋憲後的司法體系面臨著前所未有的挑戰：既要在法律的框架內維持社會正義，又要確保死刑的適用不偏離「最嚴重情節」的核心原則。本案中，高雄高分院法官明確指出，梁育誌的行為超出了法律與倫理所能容忍的底線，判處死刑是基於無法避免的必要性。然而，此舉同時也讓社會對死刑的未來應用產生了更大的期待與審視。

這起案件無疑是台灣法律史上的重要分水嶺。在死刑存廢的辯論之中，它既是一個個案，又是一次制度的試煉。（資料照）這起案件無疑是台灣法律史上的重要分水嶺。在死刑存廢的辯論之中，它既是一個個案，又是一次制度的試煉。（資料照）

這起案件無疑是台灣法律史上的重要分水嶺。在死刑存廢的辯論之中，它既是一個個案，又是一次制度的試煉。正義的實現不僅在於懲罰罪犯，更在於對人性深層的理解與社會安全的保障隨著法律與社會逐步邁向成熟，我們需要的或許不是簡單的二元對立，而是能夠兼顧公正、理性與人權的更高層次討論本案只是開始，未來如何調和死刑的必要性與人道主義的追求，將成為台灣司法與社會共同面對的長期課題。

（作者為科技集團法務）

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