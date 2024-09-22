自由廣場》死刑合憲後的刑法改革方向

◎ 趙萃文

憲法法庭於九月廿日宣判死刑有條件合憲，大法官於判決主文中宣告往後法院要判處死刑須符合七款要件，其中最重要三款厥為：

一、現行刑法上，以死刑為最重本刑之犯罪，僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重之情況，大法官於主文中特別提到依據《刑法》第十三條區分為直接（確定）故意及間接（不確定、未必）故意，《兩公約》所提到「最嚴重之罪刑」應僅限於行為人是直接故意、概括故意或擇一故意而殺人既遂之情形，間接故意不包含在內。

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二、被告於犯罪時、審判時、在監所關押時，受精神障礙或心智缺陷影響，均不得科處死刑。

三、程序法上死刑判決應經各級法院合議庭法官之一致評決。

整體而言，被告主觀上是出於間接故意而殺人（常見如縱火）不得處以死刑，被告行為時或行為後罹患精神病不得判決或執行死刑。其實實務上最高法院歷來判例均已明文承認，前者如最高法院一一○年台上字三二六六號判決，後者如最高法院一○二年度台上字四二八九號判決，本次憲法法庭只是明文化，雖然實益不高，但大法官有勇氣將最高法院自行發明出的各項標準予以「憲法化」，亦當有其時代意義。

多數大法官此次最具創新的觀點，毋寧是宣告程序法上死刑判決應經各級法院合議庭法官之一致決。按一般一審合議庭為三名法官，二審及三審皆為五人，在死刑案件二、三審之間更可能多次撤銷發回更審，大法官宣告歷次判決均必須「全體贊成」死刑始能判死，如此嚴苛要件某種程度上可謂幾近徹底凍結死刑。

死刑判決

合議庭法官應一致決

憲法法庭也建議，有關機關應定期檢討殺人罪之構成要件、區分犯罪手段態樣給予不同之替代刑罰，如提高假釋門檻之特殊無期徒刑、更長期之有期徒刑等，更是值得進一步關注。

按我國目前刑罰徒刑之上限極度僵化，以殺人罪為例，法定刑為十年至十五年、無期徒刑或死刑，在死刑被實質凍結下，最高刑罰將變為無期徒刑，實務上法官若認為殺人犯判十五年太過輕縱，再往上加刑種即變為無期徒刑，而無期徒刑依現行法須服刑超過廿五年才能申請假釋，建議可模仿日本將有期徒刑上限拉高為廿五年至卅年，數罪併罰上限拉高為卅五年至四十年，無期徒刑假釋門檻則適當降低，讓法官針對殺人等重罪可因應不同案情，而能有更寬廣彈性的量刑空間。

眼下我國輿論及社會大眾支持廢死並不多，如何引導民眾逐漸接受沒有死刑的社會，治安單位恐需推出更有效改善治安的配套方案，發揮刑法特別預防之功能，才能收效。

（作者為大學助理教授）

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