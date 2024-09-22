晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》死刑合憲後的刑法改革方向

2024/09/22 05:30

◎ 趙萃文

憲法法庭於九月廿日宣判死刑有條件合憲，大法官於判決主文中宣告往後法院要判處死刑須符合七款要件，其中最重要三款厥為：

一、現行刑法上，以死刑為最重本刑之犯罪，僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重之情況，大法官於主文中特別提到依據《刑法》第十三條區分為直接（確定）故意及間接（不確定、未必）故意，《兩公約》所提到「最嚴重之罪刑」應僅限於行為人是直接故意、概括故意或擇一故意而殺人既遂之情形，間接故意不包含在內。

二、被告於犯罪時、審判時、在監所關押時，受精神障礙或心智缺陷影響，均不得科處死刑。

三、程序法上死刑判決應經各級法院合議庭法官之一致評決。

整體而言，被告主觀上是出於間接故意而殺人（常見如縱火）不得處以死刑，被告行為時或行為後罹患精神病不得判決或執行死刑。其實實務上最高法院歷來判例均已明文承認，前者如最高法院一一○年台上字三二六六號判決，後者如最高法院一○二年度台上字四二八九號判決，本次憲法法庭只是明文化，雖然實益不高，但大法官有勇氣將最高法院自行發明出的各項標準予以「憲法化」，亦當有其時代意義。

多數大法官此次最具創新的觀點，毋寧是宣告程序法上死刑判決應經各級法院合議庭法官之一致決。按一般一審合議庭為三名法官，二審及三審皆為五人，在死刑案件二、三審之間更可能多次撤銷發回更審，大法官宣告歷次判決均必須「全體贊成」死刑始能判死，如此嚴苛要件某種程度上可謂幾近徹底凍結死刑。

死刑判決

合議庭法官應一致決

憲法法庭也建議，有關機關應定期檢討殺人罪之構成要件、區分犯罪手段態樣給予不同之替代刑罰，如提高假釋門檻之特殊無期徒刑、更長期之有期徒刑等，更是值得進一步關注。

按我國目前刑罰徒刑之上限極度僵化，以殺人罪為例，法定刑為十年至十五年、無期徒刑或死刑，在死刑被實質凍結下，最高刑罰將變為無期徒刑，實務上法官若認為殺人犯判十五年太過輕縱，再往上加刑種即變為無期徒刑，而無期徒刑依現行法須服刑超過廿五年才能申請假釋，建議可模仿日本將有期徒刑上限拉高為廿五年至卅年，數罪併罰上限拉高為卅五年至四十年，無期徒刑假釋門檻則適當降低，讓法官針對殺人等重罪可因應不同案情，而能有更寬廣彈性的量刑空間。

眼下我國輿論及社會大眾支持廢死並不多，如何引導民眾逐漸接受沒有死刑的社會，治安單位恐需推出更有效改善治安的配套方案，發揮刑法特別預防之功能，才能收效。

（作者為大學助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書