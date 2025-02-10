沈榮欽國際視野》洗產地的三種方式

川普要對墨西哥課徵 25% 關稅，會減少這種洗產地的情形，不過因為不是對「中國成分」課稅，所以所有企業都受到影響。

◎沈榮欽

中國反制川普關稅戰的事情先按下不表，日前林秉緯等人提到中國藉由墨西哥與加拿大洗產地的三種方式，由淺至深分別是：

1. 中國製產品透過加拿大與墨西哥洗產地進美國，尤其是電商的貨，先整個貨櫃到加拿大與墨西哥，再用單筆 800 美金不用申報的規定進美國。

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電商利用這個規定大舉進入美國，數量也不斷激增，至 2024 年已高達 13.6 億件包裹毋須申報，創下歷史新高。

野村估計，去年Shein和Temu利用價值低於800美元的「小額豁免條款」，向美國輸出總值達460億美元的包裹。（法新社資料照）

川普已經取消郵購 800 美金以下不用申報的規定，凡是來自中國的商品要加徵 10% 關稅，這對中國電商 Temu、Shein 以及 AliExpress 造成重大打擊，也讓拼多多股價大跌。

2. 中國不僅和墨西哥的貿易額節節高升，對墨西哥的投資也每年以驚人速度增長。

中國對墨西哥的 FDI 在 2018 年僅有 2.67 億美元，到了 2023 年，已經增加 56 億美元，創下歷史新高。

中國對墨西哥投資的增加和貿易的增加有關，因為很多投資都是從中國進口加工組裝後，洗產地成墨西哥製造賣到美國。注意這裡中國企業是真的投資，也雇用墨西哥人組裝，所以墨西哥政府樂見這種發展。

川普要對墨西哥課徵 25% 關稅，會減少這種洗產地的情形，不過因為不是對「中國成分」課稅，所以所有企業都受到影響。

川普要對墨西哥課徵 25% 關稅，會減少這種洗產地的情形，所有國家都受影響。（路透檔案照）

3. 美國企業外包至墨西哥，但背後是中國人，結果導致智慧財產權外洩至中國，最後在墨西哥或其他地方製造，再銷入美國。

這是一個比較複雜的問題，沒法三言兩語說明。墨西哥是美國政府標明侵害智財權最嚴重的 17 個國家之一，但是墨西哥政府連年改善智財權法律與執法，已經見到成效，而且更重要的是美國企業採取的一系列的做法保護智財權。不過簡而言之，川普政府目前還沒有考慮到這種情形。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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