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自由開講》師生約法三章讓手機使用更趨人性化

2025/01/24 10:30

◎ 李政達

校園裡限速25公里，我的車子已完全靜止不動，那名盯著手機的學生仍自行撞上來，撞擊力道不大但發覺自己的窘態，傻笑地走開了。也曾為提醒幾位滑手機的學生不要走在路中央輕按喇叭，而被不悅的回嗆「叭X小」！體育課一顆不受控的球飛來，擊中未注意場上狀況旁觀的低頭族。諸如此類令人啼笑皆非事件幾乎每天都會在校園裡發生，為人師者每遇適當時機一再提醒，但當成耳邊風的學生，非得要經歷受傷送醫的事發生才會略加謹慎，事過境遷又我行我素已成常態。

學生手機成癮問題引發高度關注，教師若能與學生約法三章，共同制訂使用手機的規範，也許可以避免許多教育現場的衝突。示意圖。（記者田裕華攝）學生手機成癮問題引發高度關注，教師若能與學生約法三章，共同制訂使用手機的規範，也許可以避免許多教育現場的衝突。示意圖。（記者田裕華攝）

全班學生坐定後，期末體育常識測驗開始，人手一機很快就搞定了。系統會幫任課老師打好成績，受測者對作答的對錯與否一目了然，既減少影印紙張的浪費又省去改考卷訂正的時間，真是簡單又省時。而疫情期間的線上授課，資料查詢，教材影片作業報告上傳，熱門時段的網路選課…只要一機在手就萬無一失。

手機使用的便捷已到無遠弗界的地步，人手一機的時代幾乎無時無刻都離不開它。對E世代的年輕族群而言，從一出生就接觸3C產品可說是「數位原住民」。如今教育部研議修正「校園行動載具使用原則」，引發學生團體的反對聲浪是可以想見的。

希望學生專注於課業，要求關機將手機放入師長自行準備的「停機坪」，不僅易造成師生間對立，後續衍生的故障遺失、彼此炫機比較，或因而「延誤要事」…等問題，責任歸屬更增困擾。

以筆者的體育課為例，通常一開學我便會與學生約法三章，當有時效性或嚴重性非得使用手機時，請離開教室或集合地點授課場域勿影響課程進行，盡快把該做該連絡的事完成回來上課。也曾發現違規使用的情形，這時便會請該生出來示範，或壘球傳接、或桌球正反手推擋、或拳擊攻防對練…利用課程安排迫使他不得不專注學習，久而久之也就忘了手機的存在。

尊重學生的自主能力，培養學生自動自發的精神，設計課程令其專注其中，我想會比訂定政策硬性的條文規範更來得人性化；至於下課後因無實質的約束力，毫無節制的過度使用，手機成癮影響日常生活，導致與家人間的衝突才是更值得探討的話題

（作者為科大體育講師）

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